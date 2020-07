El dólar turista subió 52 centavos y el CCL supera los $110

El dólar turista -que lleva el 30% del impuesto PAÍS- avanzó 11 centavos este miércoles a $97,14, debido a que el promedio minorista ascendió a $74,72, en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio de Ámbito. De esta manera, acumuló un crecimiento de 52 centavos en esta semana corta (debido a los feriados de 9 y 10 de julio).



En el Banco Nación, el billete sube a $74,25, mientras que en el canal electrónico opera a $74,20.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en tanto, la divisa ascendió siete centavos a $70,94, en coincidencia con la postura de venta del Banco Central para hoy.



Con el cierre de esta jornada, el mayorista avanzó 30 centavos en el acumulado de la semana. Según operadores, la inactividad de los próximos dos días no impactó en el volumen negociado, que permaneció por debajo de los u$s200 millones.



Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria tuvo que vender cerca de u$s30 millones para defender el valor fijado, ante la falta de oferta del sector privado. El martes había vendido otros u$s20 millones.



En la jornada previa, las Reservas Brutas Internacionales del Central se contrajeron u$s17 millones, para cerrar en los u$s43.240 millones.



Durante la rueda, la moneda estadounidense operó como siempre dentro del rango de fluctuación definido por las autoridades para el día de hoy. Los precios se movieron sin perforar el piso que defiende el Banco Central y sin superar el máximo en el que se fijó la postura de venta oficial para hoy.



Los máximos se anotaron en el arranque en $ 70,94, el mismo valor que colocó la autoridad monetaria en el inicio de la sesión. Como en el día previo, las operaciones se canalizaron en su mayoría en el precio de venta oficial y solo por efecto de puntuales órdenes de venta se registraron mínimos en $ 70,93 por unidad, un valor que no pudo sostenerse hasta el cierre.



La opinión prevaleciente entre los analistas del mercado se inclina por anticipar escasas chances de modificaciones sustantivas en las condiciones actuales de la plaza doméstica, razón por la cual se espera que el ritmo de deslizamiento de los precios del dólar se mantenga como hasta este viernes, postergando ya con un horizonte más lejano las posibilidades de cambios en la política cambiaria. Dólares bursátiles En el segmento bursátil, el dólar Contado con Liquidación -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa-, sube un 0,6% a $110,09. En consecuencia, el spread con el mayorista trepa levemente al 55,2%.



En el mismo sentido, el dólar MEP, también llamado dólar Bolsa -similar operación a la del CCL pero dentro del país- asciende un 0,7% a $109,36. De esta manera, la brecha con la divisa que cotiza en el MULC se ubica en el 54,1%.



A pesar de esta leve corrección, el economista Gustavo Ber afirmó que "las brechas siguen relativamente estables, aún cuando los operadores focalizan su atención en la administración del exceso monetario en la etapa post pandemia". Dólar blue El dólar blue cerró estable este miércoles por tercera jornada consecutiva, más allá de operar en baja durante una parte de la rueda, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro.



El paralelo llegó a ceder $1 promediando la sesión, aunque en el epílogo del día recuperó terreno y regresó a los valores iniciales de $127 para la venta, precio que mantuvo durante toda la semana.



El blue había regresado transitoriamente a los valores de fines de junio, es decir, los precios más bajos en tres semanas, luego de la recepción positiva en el mercado local de la nueva oferta del canje de la deuda, el último domingo.



"La nueva oferta es una buena noticia para los mercados, donde se espera que alivie la presión al tipo de cambio, por lo menos en el corto plazo", dijeron desde Portfolio Personal.



La brecha con el dólar mayorista siguió, de esta forma, por debajo del 80%, en niveles del 79% luego de alcanzar un pico de 104% a mediados de mayo.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de 48,5% o $41,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, si no también en las operatorias de dólar "contado con liqui", y dólar Bolsa o MEP.



También tiene su influencia en la cotización paralela la incertidumbre que genera el desplome de la economía a causa de la pandemia del coronavirus, y las medidas para mitigarla, junto a la cautela por la resolución de la reestructuración de la deuda soberana en dólares bajo ley extranjera.