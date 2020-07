Marcó del Pont: La moratoria "es para amortiguar una crisis sin precedentes"

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, dijo que el proyecto de ley de ampliación de la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social que se envió al Congreso, "es una medida de alivio" ante "una crisis sin precedentes"."La ampliación de la moratoria es una medida de alivio para las pymes, los comercios, los monotributistas y las empresas grandes. Es una herramienta para amortiguar una crisis sin precedentes", afirmó Marcó del Pont, durante una entrevista con la radio AM750.El proyecto que ingresó ayer a la Cámara de Diputados amplía el alcance de la Moratoria 2020 creada en diciembre por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para incluir a los contribuyentes que no estaban contemplados en ese momento e incorporar una quita de intereses para las deudas acumuladas en el marco de la pandemia."La iniciativa se aprobó en diciembre por unanimidad y confiamos que genere un gran consenso cuando se discuta en el Congreso", expresó Marcó del Pont, quien remarcó que "la situación es muy grave y no alcanza con esa moratoria, porque la deuda que se acumuló es muy grande".Señaló que "la irrupción de la Covid-19 hizo que todo el entramado productivo acumule nuevas deudas que la ampliación de la moratoria busca abordar".En esa situación se encuentran, agregó, "no sólo las pequeñas y medianas empresas sino las grandes también, los autónomos, los monotributistas, y muchos de ellos no habían ingresado a la moratoria de diciembre"."En esta ampliación incorporamos a personas humanas, a asociaciones civiles sin fines de lucro y a empresas grandes. El dato más importante es que hay quita de intereses, por eso la moratoria tiene que salir por ley, no puede decidirlo la AFIP por sí misma", detalló."A las empresas grandes les estamos pidiendo ciertos compromisos como por ejemplo no distribuir utilidades por 24 meses, no pueden hacer pagos al exterior entre las mismas empresas, y estamos impidiendo que utilicen mecanismos de elusión a través de la compraventa de bonos", concluyó.