En este sentido Diego Lago, Presidente del Centro de Industria y Comercio de Concordia, expresó que "el feriado puente del próximo viernes 10 de julio no es necesario porque no tenemos turismo", espetó.



"Esto afecta de forma negativa, más teniendo en cuenta que en un momento en que necesitamos más días de tener los comercios abiertos", acotó y resaltó que "indudablemente afecta a todas las actividades comerciales y productivas de la zona", y recordó que "el feriado es un viernes".



Finalmente, el dirigente mercantil puntualizó a diario El So que "hace unas tres semanas se presentó una nota al respecto al gobierno nacional, pero no tuvimos respuestas", lamentó.