El dólar turista avanzó y superó los $97

Las restricciones operativas derivadas del control de cambios y la reducción de la actividad económica en general tienen impacto en el mercado cambiario que mostró una significativa baja en el volumen negociado, con niveles operativos que hace años no se veían en la plaza local.



El dólar turista -que lleva el 30% del impuesto PAÍS-, en ese contexto, subió cuatro centavos y cerró este martes a $97,03 en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio de Ámbito, debido a que el dólar minorista ascendió tres centavos a $74,64 en ese período.



En el Banco Nación, el billete se vendió a $74, mientras que en el canal electrónico terminó a $73,95.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió cinco centavos a $70,87 en coincidencia con la postura de venta del Banco Central para hoy, con una puntual baja verificada sobre el final del día por el ingreso de órdenes de venta provenientes del sector privado.



Los máximos se anotaron como siempre en el arranque de la sesión, en $70,88, seis centavos arriba del final previo. Los precios se mantuvieron operando en ese nivel durante casi todo el desarrollo de la jornada, hasta que casi sobre el cierre de la fecha algunos ingresos privados forzaron un leve retroceso que le hizo tocar mínimos en $ 70,87, un valor que atizó puntuales compras del Banco Central.



Desde otra mesa de dinero, señalaron que la falta de oferta obligó a la entidad monetaria a vender cerca de unos u$s20 millones, equivalente al 12% del volumen total.



En ese escenario, las Reservas Brutas Internacionales del Central se contrajeron u$s17 millones, para cerrar la jornada en los u$s43.240 millones.



"Luego del pequeño salto experimentado el lunes (hubo un salto de 18 centavos), el tipo de cambio mayorista retomó el sendero de ajustes diarios que habitualmente realiza la autoridad monetaria en el orden de los cinco o seis centavos por jornada operativa", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



El promedio diario de negocios se mantiene muy bajo (hoy, fueron u$s164 millones), siempre por debajo de los u$s200 millones por rueda, con una caída de aproximadamente el 20% respecto del también reducido promedio diario del mes anterior.



Los swaps cambiarios sumaron un total de u$s30 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el próximo lunes. Dólar bursátil En el segmento bursátil, el dólar Contado con Liquidación -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa-, subió un 1,3% a $109,48. En consecuencia, el spread con el mayorista trepó al 54,5%.



Por el contrario, el dólar MEP, también llamado dólar Bolsa, -similar operación a la del CCL pero dentro del país- ascendió un 1,9% a $108,58. De esta manera, la brecha con la divisa que cotiza en el MULC se ubicó en el 53,2%.



La semana pasada, los tipos de cambio implícitos subieron más de 3% en medio de un mayor interés de los inversores por dolarizar sus carteras para aprovechar "el bajo precio" del CCL y el MEP tras las fuertes bajas registradas durante junio, de acuerdo a los comentarios escuchados en el mercado.



La suba semanal fue atenuada el viernes, ya que las cotizaciones registraron una reducción. En el caso del CCL fue del 1,1% mientras que para el MEP el descenso fue del 1,4%. Tasas El Banco Central (BCRA) mantuvo el martes sin variantes una tasa del 38% en una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días de plazo, dijeron operadores.



Agregaron que la entidad monetaria colocó $318.960 millones, con una contracción de 20.492 millones. Dólar blue El dólar blue cerró sin cambios este martes a $127 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro, una jornada después de conocerse la nueva propuesta de Argentina para reestructurar unos u$s65.000 millones en bonos, que hizo disparar a los mercados argentinos el lunes.



Sin embargo, el billete paralelo se mantuvo inmutable el lunes y también siguió con esa tónica este martes. "La nueva oferta es una buena noticia para los mercados, donde se espera que alivie la presión al tipo de cambio, por lo menos en el corto plazo", dijeron Portfolio Personal.



La brecha con el dólar mayorista perforó la semana pasada el 80%, y esta semana se situaba en el 79,2%, luego de alcanzar un pico de 104% a mediados de mayo.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de 48% o $41,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, si no también en las operatorias de dólar "contado con liqui", y dólar Bolsa o MEP. Dólar futuro En el Rofex, se operaron u$s215 millones. Los plazos con bajas pero más leves. Julio finalizó con una tasa de 33,05% y agosto al 35,86% TNA. Fin de año con un cierre a 85,77% (43,36 % TNA). Las posiciones de contratos abiertos, totalizaron una suma de u$s3.976 millones.