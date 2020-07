Industriales reclaman aumento de entre 15% y 20% en el precio de la yerba

Los industriales molineros de Misiones y de Corrientes reclaman un aumento de entre un 15 y un 20 por ciento del precio del paquete de yerba y aseguran que, de no llegar a un acuerdo en los próximos días, podría producirse un faltante en góndolas de este producto que en lo que va del año colocó 111 millones de kilos en el mercado, pese a la caída de consumo generalizado por la cuarentena.



La presión del sector ya motivó la intervención del Ministerio de la Producción nacional, que pidió al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) que promueva una baja de precio para la hoja verde y para la yerba mate canchada, al tiempo que no descartó cerrar el mercado de las exportaciones para atender la demanda interna.



El conflicto que enfrenta el sector yerbatero se da por la negativa de los molinos e industriales a asumir parte del ajuste de precios autorizado para la producción de la hoja verde en abril pasado. Según los molineros, los productores venden el kilo a unos 13 pesos por encima de los 20 pesos establecidos oficialmente.



En este marco, la cartera de conduce Matías Kulfas mantuvo en las últimas horas un videoconferencia de la que participaron el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, el ministro del Agro y la Producción provincial, Sebastián Oriozabala, el presidente del Inym, Juan José Szychowski. y el titular de la Cámara de Molineros de la Zona Productora, Víctor Saguier.



"Es un conflicto bastante complejo porque involucra a toda la cadena yerbatera. Es decir, a los sectores industriales, cooperativistas, productores y tareferos", describió Herrera Ahuad. Y dijo que la reunión virtual "fue un acercamiento de partes en la cual cada uno fue planteando cuáles son sus necesidades; de aquí en más se llevarán a cabo todas las discusiones que correspondan para llegar a un buen término".



Por su parte, el director por la molinería en el Inym, Rubén Torales Ayala, dijo que "los números no cierran" y explicó que "el pequeño y mediano molinero se está comiendo su stock y, por consiguiente, al no poder comprar yerba canchada (estacionada) a mediano plazo el producto puede llegar a faltar en la góndola".



Ante ese escenario, según relató otro de los asistentes a ese encuentro virtual, el Gobierno dejó trascender que a lo sumo "podrían autorizar un aumentode hasta un dígito", Y que no se descarta la posibilidad de aplicar la Ley de Abastecimiento y restringir las exportaciones si la molinería yerbatera hace faltar paquetes de yerba en las góndolas de los comercios.



El representante de los secaderos, Sergio Delapiere, y Ayala arremetieron contra los supermercadistas: "Son ellos los que se quedan con la mayor porción de la torta simplemente sólo por vender el producto", que actualmente ronda los 300 pesos.



En ese sentido, desde la Cámara Argentina de Supermercados, el empresario chaqueño Ricardo Zorzón consideró que "el que opina que nos quedamos con la mayor porción de la torta desconoce lo que es la industria del supermercado, porque nosotros solamente tenemos una ganancia que no supera el 3 por ciento, esto demuestra que no somos quienes formamos los precios", Y descartó que este sector participe eventualmente del directorio del Inym. "No nos compete estar dentro del Inym, nosotros somos simplemente el nexo entre nuestros proveedores y el cliente", agregó.



"El problema no está centralizado en los supermercados, sino en los costos operativos. Por ejemplo, en nuestro sector esos costos se ubican en torno al 38% sobre facturación, de los cuales el 20% corresponde a los componentes salariales y el 18% restante a alquileres, etcétera", cerró.