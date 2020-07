Deuda: "Si menos de la mitad de acreedores no acepta la oferta, queda caduca"

Economía Dos fondos de inversión apoyaron la nueva propuesta de deuda de Argentina

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó esta noche acerca de la nueva propuesta de reestructuración de deuda presentada hoy ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés), que el Gobierno argentino hael ministro Guzmán explicó:Guzmán señaló: "nuestro interés es llegar a un acuerdo con todos los acreedores pero la Argentina tiene es un problema real de deuda insostenible y hay un límite hasta donde se pueda llegar. Ayer lo anunció el Presidente, este es límite hasta donde podemos cuidar a la Argentina y que nos permita tener una relación sostenible con nuestros acreedores".El ministro detalló que "todo el proceso anterior fue de negociaciones. Hubo una oferta inicial que en algún sentido fue un baño de realidad de lo que estaba pasando en la Argentina. Estas han sido negociaciones duras. Al principio la distancia era enorme y las demandas que recibíamos eran imposibles de sostener. Se estableció un proceso de negociación, las partes se han ido acercando y con algunos estamos de acuerdo pero con otros acreedores aún no".Más adelante, Guzmán remarcó queAhora para que la Argentina pueda tomar crédito tiene que pasar que esté en una situación que ese crédito se pueda sostener, que las tasas a las que toma crédito sean tasas que la Argentina pueda pagar, pero eso no es lo que está pasando hoy. Pero eso va a llevar tiempo".Guzmán puso de relieve que "Lo vamos a lograr, vamos a lograr tener un país con una economía tranquila, con un ambiente de paz para las familias. Pero eso requiere de trabajo y de persistencia en la agenda económica".En referencia a la situación derivada de la pandemia, Guzmán expuso: ". ¿Cómo puede producir una PYME cuando se le cae a pedazos su demanda y cuando el costo de financiarse está en esos valores? Lo que pasa en esa situación es que hay destrucción de empresas que fue lo que pasó en los últimos años y nosotros habíamos empezado a revertir y nos agarró la pandemia".Respecto de la recuperación económica, el ministro de Economía afirmó que "en ningún lado se da una recuperación potente. Si miramos los datos de los Estados Unidos y otros países, en todos lados la caída es profunda y además lo que está pasando en el mundo es que hay miedo a gastar, hay una actitud precautoria por parte de las familias y de las empresas que empieza a afectar a la demanda. Nosotros venimos discutiendo esto con todos los ministros del G-20 y lo que se ve es que los países que tardaron en reaccionar y que no frenaron la expansión del virus fueron los que más cayeron al principio. Si se enferma la gente en las fábricas, las fábricas cierran y no se puede producir igual y la cantidad de gente infectada y fallecida es mucho mayor y genera grandes problemas al sistema de salud que pone un montón de stress para el Estado".El ministro aseguró además: "se está trabajando en el presupuesto y el déficit se va a conocer el 15 de septiembre" y en relación a una eventual reforma tributaria, Guzmán expresó: