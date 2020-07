Economista prevé que la inflación llegará al 44% este año

"Vamos a terminar el año con mucha recesión, y mucha pérdida de empresas y empleo", vaticinó el economista Santiago Bulat. Pronosticó, además, que el déficit primario se ubicará entre 6 y 7 por ciento del Producto Bruto.



Para Bulat, "habrá una devaluación a fin de año o en los primeros meses del próximo, cercana al 20 por ciento".



Bulat propuso que "para los sectores más complicados por la crisis tendrán que adoptarse fuertes medidas de ayuda y estímulo, como perdonar impuestos, de hecho ya hay muchas empresas que no los pagan porque no pueden hacerlo".



Indicó que el sector empresarial "vive con mucha incertidumbre y no ve una salida clara" de la crisis económica que provoca la pandemia de coronavirus.



"Estamos viendo mucha preocupación, los empresarios no ven una salida clara y viven este momento con mucha incertidumbre", sostuvo.



Dijo que en el sector privado "no pueden decidir si van a aumentar el capital, o realizar inversiones, porque no saben hasta cuándo va a durar la cuarentena, especialmente en el área metropolitana".



Opinó que "será difícil la salida, hay que entender cómo se transita, sabiendo que no se aguanta en el largo plazo, y esperemos que después del 17 de julio -fecha de vencimiento de la actual cuarentena- sea la última semana y se vaya liberando de a poco la economía".