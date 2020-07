UADER realizó un análisis sobre el incremento de la canasta básica alimentaria

El Instituto de Sociedad y Economía (ISE) de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER desarrolló un análisis de la Canasta Básica Alimentaria y Total en el periodo 2016 ? 2020, donde se evidenció incremento del 383%.Según el último informe del INDEC, que mide la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), señaló que en los últimos cuatro años - 2016 a 2020 - la CBA aumentó un 383 por ciento. Esta última, se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que una persona de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.En efecto, la CBA, determina en el nivel de ingresos lo requerido mínimo para no estar en situación de indigencia. En este período la. Es dable destacar, que dicha composición de alimentos medida en pesos y de manera mensual, es para una sola persona. En rigor, si tomamos una familia tipo, el indicador para no encontrarse en situación de indigencia es de $ 17.896,63 por mes.Si se realiza una comparación interanual (i.a.) de Abril/2020 respecto a Abril/2019,Asimismo, la Canasta Básica Total (CBT), se compone en función de la Canasta Básica Alimentaria, los Servicios Públicos indispensables (salud, educación, transporte) y Bienes de Consumo Esenciales (vestimenta, higiene). Es decir, que son los hábitos de consumo necesario de una población para prosperar en una comunidad. Dicho de otro modo, es el indicador social que me determina el mínimo de bienes y servicios ? medida en moneda corriente, pesos ? que se requiere para que una persona no se encuentre en situación de pobreza.De acuerdo al gráfico, se puede visualizar el aumento significativo de la Canasta Básica Total (CBT), solo en este último año, ésta se incrementó un 44% (i.a.). Si extendemos el análisis al período 2016 ? 2019, el guarismo superó los 344% en menos de 4 años; al pasar de $ 3.663,66 en abril de 2016 a $ 12.608,52 en diciembre de 2019. En rigor, al igual que en la Canasta Básica Alimentaria, para computar una familia tipo ? cuatro integrantes ? y no encontrarse en la línea de pobreza, el importe mínimo se eleva a $ 42.594.Es importante señalar, que no se pueden suplir las variaciones de la CBA y CBT con la variación interanual de la inflación. Es decir, que son instrumentos distintos de medición, mientras el Indicador Precios al Consumidor IPC (mide la inflación) analiza la evolución de precios ponderados de todos los bienes y servicios de la economía argentina, la CBA y la CBT mide la variación de precios de bienes y servicios mínimos, necesarios e indispensables, evaluados en función de la renta.En este mismo orden, no se puede dejar de soslayar, los últimos indicadores de la pobreza e indigencia en términos agregados - se desarrollará con más detalles en Informe N°2 ISE - FCG-. En el segundo semestre del año 2019 ? último dato relevado por el Indec ? la cantidad de personas en situación de indigencia alcanzó al 8% de la población total. Es decir, 3.5 millones de habitantes. Por su parte, la cantidad de habitantes en situación de pobreza alcanzó - en ese mismo período - un total del 35.5% de la población argentina, superando los 15 millones de personas. Si esta medición la evaluamos en términos de hogares, se puede verificar que el 5.7% de los hogares argentinos son indigentes y el 25.9% de los hogares son se encuentran en situación de pobreza.