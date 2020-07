Comercios en Paraná: "Es imposible sostener un local a puertas cerradas"

Desde la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná emitieron un comunicado en el que manifestaron no estar de acuerdo con el cierre de comercios, en el marco del brote de casos de coronavirus que se dio en el último tiempo en la ciudad.que "el cierre nos afectaría muchísimo. Los comercios ya están muy afectados, venimos de meses muy complicados. Hay muchos locales que cerraron y hubo gente despedida. Si hay que hacer un cierre de comercios se va a ver una situación muy crítica y se pueden llegar a cerrar un 40% o 50% de locales. Es imposible sostener un local a puertas cerradas"."Se está esperando una comunicación oficial del gobierno. Deben quedarse tranquilos de que los protocolos se cumplen y muy bien. Ponemos el trapo con lavandina en la entrada, alcohol en gel, distancias, respetamos la cantidad de gente. En lo que es indumentaria se trata de que los clientes no toquen la ropa. Estamos cumpliendo con todo lo que se nos solicitó y pidió, como así también el protocolo", remarcó.En ese sentido, manifestó que "en el microcentro y desde el microcentro no ha habido contagios. El control quizás deba ser más hacia lo social. Hoy hicimos una acción apoyando a gastronómicos y hoteleros, poniendo en nuestros locales globos negros. Entendemos su situación de estar cerrados, teniendo que pagar alquiler, sueldos y aguinaldos. No podemos cumplir con nuestros empleados a puertas cerradas".Sobre los envíos a domicilio, opinó que "fueron un 5% de la venta mensual. Cuando estuvimos cerrados fueron eso, es nada. Hoy estamos muy mal, no hay ventas, está todo muy tranquilos. Estamos entre un 30% y un 40% de las ventas normales. Si a eso le agregamos un cierre de comercios la situación será muy complicada".