Comercios en Paraná: "No nos gustaría retroceder", indicó Ruberto

A nosotros no nos gustaría que cuando estamos tratando de cobrar hoy el medio aguinaldo, y el lunes, el sueldo, pagados en un contexto de dificultad económica, con pocas ventas, retroceder. Eso significaría el peligro de la fuente de trabajo", manifestó enn Buenas Noches, el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto., ser más estrictos en los controles, tal vez achicar los horarios para que haya más posibilidades de desinfectar, que la policía controle la circulación por número de DNI, que en tales días les corresponde a los números pares y en tales otros, a los impares, como estaba establecido en la primera disposición", aportó.Recordó que "desde el inicio de cuarentena, todas las ferreterías, corralones, supermercaods, minimercados, lugares de provisión de artículos, de Paraná, están abiertas. Hace un mes, más o menos, abrimos tiendas y demás de la Peatonal. El comercio cuida al cliente.De la misma manera volvió a insistir:Ruberto recordó que "se viene un fin de semana largo (la semana próxima), donde el empleador, si hace abrir el jueves y viernes, tiene que pagar doble, porque son dos feriados nacionales. Hay que pensar bien, si se abre en un fin de semana largo, cuánto voy a vender para poder pagarle a mi trabajador lo que corresponde".Al referirse a la venta por WhatsApp "no resultó, porque a la ropa, por ejemplo, hay que probársela. Todavía no tenemos esa cultura de compra".Contó que lo mismo que ha manifestado en público "se lo he dicho al intendente Bahl, porque este es mi pensamiento".El horario de corrido "tanto a los empleadores, como a los trabajadores, les cae bien. Lo que falta es a nosotros, como sindicato, ir a volantear, por ejemplo en Casa de Gobierno, para decirles a todos los trabajadores que salen a las 13, 'Salí de ahí, andá ala Peatonal, y comprá'. Esa etapa nos falta, pero no lo estamos haciendo porque esa gente, de Casa de Gobierno, Tribunales, ahora no lo está haciendo"."Se está hablando todo esto, porque esta pandemia nos ha permitido diálogo, siempre respetando la legislación laboral", afirmó.Ruberto. Elonce.com.