Dólar CCL y el MEP rebotaron hasta $3,32 en la semana, mientras el blue bajó $2

El dólar Contado con Liquidación bajó este viernes a $108,55 aunque en la semana retrocedió un 2,7%. Algo similar ocurrió con el "Bolsa", que concluyó esta jornada en los $105,79. En el segmento oficial, se registró la mayor suba en tres semanas.



Los tipos de cambio implícitos rebotaron esta semana en medio de un mayor interés de los inversores por dolarizar sus carteras para aprovechar "el bajo precio" del CCL y el MEP tras las fuertes bajas registradas durante junio, de acuerdo a los comentarios escuchados en el mercado.



El dólar Contado con Liquidación -que surge de la compra de bonos o acciones en la bolsa local-, avanzó un 2,7% ($2,85) a $108,55 en los últimos cinco días, tras haber anotado dos fuertes alzas el miércoles y el jueves, después de hundirse un 8,2% ($9,28) durante junio. En consecuencia, el spread con el mayorista se ubicó en el 53,7%.



En el mismo sentido, el dólar MEP, también llamado dólar Bolsa, -similar operación a la del CCL pero dentro del país- trepó un 3,2% ($3,32) a $105,79 en la semana luego de acumular una baja del 6,7% ($7,18) en el sexto mes del año, período en el que tocó su valor mínimo desde abril ($100,53). De esta manera, la brecha con la divisa que cotiza en el MULC cerró en el 49,7%.



La suba semanal fue atenuada este viernes, ya que las cotizaciones registraron una reducción. En el caso del CCL fue del 1,1% mientras que para el MEP el descenso fue del 1,4%.



Fuentes del mercado dijeron a Ámbito que se trata "sólo un reacomodamiento" tras desinflarse fuerte en los últimos tiempos, ya que algunos operadores "lo comienzan a percibir barato con relación al dólar solidario, al quedar muy cerca, más considerando la actual dinámica monetaria".



Los tipos de cambio implícitos bajaron con fuerza en el sexto mes del año, debido a la creciente expectativa por un acuerdo sobre la deuda, y la entrada en vigencia de una serie de medidas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que profundizaron las trabas a la operatoria que permite hacerse de dólares a través de negocios con activos.



Además, especialistas remarcan que influyeron también mayores apuestas sobre los activos en pesos, aprovechando la "debilidad" de los dólares bursátiles. Dólar oficial El dólar "turista" -que lleva el 30% del impuesto PAÍS- subió 99 centavos a $96,62 en la semana, en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio de Ámbito, debido a que el dólar minorista avanzó 76 centavos a $74,32 en ese período.



Se trata de la mayor suba semanal en tres semanas, tomando como referencia el 12 de junio.



En el Banco Nación, el billete se vendió a $74, mientras que en el canal electrónico ascendió a $73,95.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió 42 centavos a $70,64 en la semana tras subir en esta última rueda seis centavos en coincidencia con la postura de venta del Banco Central para hoy.



Este viernes fue una jornada reducida en New York por el feriado del 4 de julio, un factor que puede tener impacto en el plano local para generar otra rueda con bajo volumen de negocios.



En los tres primeros días, el promedio diario del volumen en el mercado de cambios se ubicó apenas por encima de los u$s170 millones, por lejos el más bajo en varios años.



La moneda estadounidense volvió a operar con cierto tono demandado en otra jornada de bajo volumen de negocios. Los precios se acoplaron desde el inicio con el nivel de regulación oficial y se mantuvieron en él hasta el final del día.



Los máximos, anotados en $70,64, volvieron a coincidir con la postura de venta fijada para la fecha por el Banco Central, y se sostuvieron en ese rango, sin sufrir modificaciones a lo largo de toda la sesión.



La demanda autorizada estuvo otra vez activa, con escasa respuesta del lado privado, una circunstancia que exigió de las ventas oficiales (operadores estiman que fueron u$s25 millones) para atender las necesidades de bancos y empresas.



El promedio diario de operaciones se acomodó desde el inicio del mes por debajo de los u$s200 millones, algo que no se repite desde hace varios años en el mercado doméstico del dólar.



"La política de ajuste diario de los precios del dólar mayorista se mantiene sin variaciones y todo parece indicar que no sufrirá cambios significativos en lo que resta del mes que acaba de comenzar", destacó el analista Gustavo Quintana.



Por su parte, el economista Gustavo Ber señaló que "crecen las preocupaciones por la sustentabilidad de dicha estrategia a raíz de la fuerte emisión monetaria que requiere el creciente déficit fiscal, y que debe ser esterilizada por Leliqs, a riesgo de que dicho exceso de pesos genere renovadas presiones en el post pandemia".



Ayer, las Reservas Brutas Internacionales cayeron u$s19 millones para cerrar en los u$s43.204 millones. Dólar blue Tras dos alzas consecutivas, el dólar blue cerró en baja este viernes, al ceder $2 hasta los $127 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro. De esta forma, durante la semana acumuló el mismo retroceso que en el día, dado que hace una semana había terminado a $129. A su vez, la brecha con el dólar mayorista perforó el 80%, al situarse en el 79,8%, luego de alcanzar un pico semanal de 83,2% el último lunes.



El jueves el billete aumentó $1 y el miércoles otros $2 tras haber registrado su peor caída diaria ($3) en casi un mes el martes ante una mayor necesidad de pesos por fin de mes, en momentos en que las empresas -que pueden- deben afrontar el pago del aguinaldo, comentaron fuentes del mercado.



Más allá que desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno el billete paralelo acumula un salto de $41,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50), durante junio pasado la cotización del blue mostró una mayor estabilidad, operando en un rango de entre $124 y $129, en el marco de mayores controles en los mercado oficiales.



De esta manera, el billete informal registró en junio una suba del 0,8% ($1), mientras que en el primer semestre acumuló un salto del 60,5%. Dólar futuro En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s126 millones. Los plazos nuevamente con bajas, caídas cercanas a 0,4% para noviembre y diciembre. Julio finalizó con una tasa de 33,40% y agosto al 36,69% TNA. Fin de año con un cierre a 86,20% (44,42% TNA). Las posiciones de contratos abiertos, totalizaron una suma de u$s3.944 millones.