¿Aumenta la yerba?: Empresarios piden que esté un 50 por ciento más cara

El sector yerbatero nacional advierte un aumento de la demanda, pero el precio congelado del producto en las góndolas hace que la industria comercialice a un valor, mientras que el precio real de la materia prima ha aumentado. Sostienen que "el precio del kilo de yerba debería estar en $350".Sucede que el programa Precios Máximos fijó los valores de varios productos de la canasta básica, entre ellos, la yerba mate.Frente a ello, el director por Corrientes del Instituto Nacional de Yerba Mate, Esteban Fridlmeier sostuvo que existe un retraso en los precios de la hoja que va desde los molinos hasta las empresas y alertó que "se está produciendo un quebrando a todos los molinos que no tienen espalda"."No hay posibilidades de aumentar el kilo de yerba, el congelamiento tiene fuerza de Ley y el Estado prioriza el control de la inflación y es totalmente comprensible la actitud, pero los molinos están con problemas y el camino no es sostenible", ratificó el representante correntino y aseguró: "Es un problema terminal"."Los productores están felices no porque se fundan los molinos, si no, porque la oferta no alcanza la demanda del mercado de hoy, el consumo creció, conquistamos más demanda, pero no alcanza la materia prima", sostuvo Fridlmeier."Deberíamos tener una salida de molino de $220", expresó el empresario, quien completó diciendo que por ello, hoy el kilo de yerba debería costarle al consumidor 350 pesos.