Aseguran que no habrá suspensiones en Baggio de Gualeguaychú

La larga cuarentena alteró la planificación productiva en la planta que RPB tiene en Concordia para la elaboración de jugos en tetra brik. La producción citrícola se derivó al mercado del consumo de frutas, tras el enorme parate que hubo en abril en todo el país y prácticamente la empresa se quedó sin insumos, lo que la obligó a sentarse a negociar una salida con el personal y el sindicato de Alimentación.



El gerente de Recursos Humanos de RPB, Héctor Curotto, explicó al diario El Argentino que "Baggio tiene distintas unidades de producción por lo cual tienen distintos comportamientos en su funcionamiento. Si hay una disminución lógica en la caída del consumo. Pero en la planta de Gualeguaychú se sigue trabajando normalmente, y para nada implica que lo que sucede en Concordia se vaya a replicar en las otras plantas del país".



A través de un comunicado de prensa, la empresa RPB expresó: "Queremos informar a la comunidad en general y en particular a nuestros colaboradores y sus familias, a los clientes y proveedores de la Planta Industrial de Concordia que a partir del mes de julio del año en curso, la empresa tuvo que acogerse al procedimiento de suspensión de toda la dotación bajo el Art. 223 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo".



Esta norma prevé que "las firmas ante una causa de fuerza mayor no imputable al empleador, puedan suspender a sus empleados abonando hasta el 75 % de la remuneración normal y habitual, con el acuerdo del Sindicato que los representa y la autoridad administrativa".



En este marco, "ante la falta de actividad del proceso de frutas cítricas, que uno de sus procesos principales y la marcada disminución de los productos terminados desde abril/20, y habiendo agotado las licencias por vacaciones anticipadas de sus colaboradores, se vio obligada a acudir a la suspensión por el término de 15 días, en grupos hasta completar a toda su dotación, que incluye a personal de áreas operativas, administrativas y jerárquicas de la planta; acordando previamente con el personal , con el Sindicato de la Alimentación ; siguiendo el proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos".



Ante esta situación "se otorgó el 80% de la remuneración, más todos los beneficios y servicios habituales y en particular la cobertura de obra social y medicamentos para el empleado y su grupo familiar".



La Empresa lamentó "haber llegado a esta instancia, con la esperanza que podamos superar este estado de la pandemia y sus consecuencias económicas y poder seguir produciendo normalmente en conjunto con sus colaboradores para acompañar el crecimiento de nuestra región y del país en general".