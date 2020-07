Ingreso Familiar de Emergencia: Establecieron la fecha límite para cargar la CBU

Economía Empieza este miércoles el pago a una nueva tanda de beneficiarios del IFE 2

El miércoles se inició el segundo pago de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a través de un cronograma que está ajustado al número de terminación del DNI del beneficiario. En esta oportunidad, cobrarán mediante acreditación en sus cuentas aquellos que hayan informado su Clave Bancaria Uniforme (CBU) hasta el 23 de junio, a través de la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)., según se informó desde la Anses.El mecanismo para ingresar la CBU es virtual mediante su carga en la web de la Anses, por lo que se puede incluso los feriados o los fines de semana ingresando a www.anses.gob.ar De esta manera, quienes estén en proceso de apertura de su caja de ahorro podrán cargar su CBU ni bien la obtengan en los próximos días. Aunque el cronograma de pagos ya se haya iniciado, la Anses les informará vía correo electrónico o mensaje de texto (SMS) qué día les depositará los $10.000 para que estén disponibles para su cobro.La Anses dispuso que el segundo pago del IFE se realizará únicamente a través de cuentas bancarias y de la "Cuenta DNI" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sin la posibilidad de otras vías para cobrar como ocurrió en el primer pago, en la que casi 3 millones de personas cobraron en efectivo en las sucursales de Correo Argentino o a través de retiros en los cajeros de Red Link y Banelco sin tarjeta de débito.

Quienes aún no informaron su CBU a la Anses, podrán hacerlo hasta el 17 de julio a través de la web del organismo

Para el segundo pago, la Anses tiene el objetivo de que junto con el cobro de la ayuda económica se brinde un primer paso para la bancarización de quienes aún no tienen una cuenta bancaria. Cabe recordar que en las primeras semanas de junio cobraron el IFE aquellos beneficiarios que también lo son de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por tal motivo, disponen de una caja de ahorros y de una tarjeta de débito vinculada a ella.Según se informó en bancos públicos y privados, el pago del IFE generó una gran demanda de apertura de cuentas, tanto en forma remota como presencial: abrir una cuenta es una de las actividades autorizadas por el Banco Central para que las entidades financieras realicen en sus sucursales. Solamente en el Banco Nación se estima que el IFE generará la creación de 650.000 nuevas cuentas en dos semanas.Quienes no hayan informado aún una CBU pueden hacerlo ingresando en la página web de la Anses, en la sección "Ingreso Familiar de Emergencia - Consulta de pago" (www.anses.gob.ar/ife). Deberán ingresar su número de DNI y luego la web los derivará al portal Mi Anses, donde deberán colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social (en caso de no tener se puede tramitar la clave online).Una vez allí la persona deberá confirmar -o modificar, si fuese necesario- sus datos de contacto: su número de teléfono celular y su correo electrónico. Luego, la Anses le enviará un "código de verificación" a su mail, que deberá copiar y pegarlo en la misma página en la que está haciendo el trámite.A las personas que ya tengan una cuenta bancaria, la Anses les mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se le depositará el IFE y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en qué CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero.