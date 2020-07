Según Ecolatina, el intercambio comercial con Brasil cayó a mínimos desde 2004

En ese escenario, apuntó la consultora Ecolatina: "Por el desplome tanto de las exportaciones a ese mercado como de las importaciones desde Brasil, el intercambio entre ambos países alcanzó u$s 1.100 millones, cayendo 35% interanual".



Indicó que, "por el lado exportador, los poco más de u$s 500 millones enviados a Brasil en junio representaron sólo un 4,8% de las importaciones totales de ese país".

"Comparando con el 6,4% de participación obtenido en junio de 2019, y más aún con el 7,2% de 2018, este número enciende señales de alarma", sostuvo.

Consideró que "si bien era esperable una caída, ya que la principal economía del Mercosur sufre una fuerte recesión", las ventas argentinas a Brasil "cayeron casi el doble que el resto de las importaciones brasileñas".

"El frente cambiario fue clave para explicar esta dinámica dispar", evaluó y afirmó que se perdió "competitividad-precio, y el tipo de cambio real bilateral con Brasil se apreció 22% en la primera mitad de 2020".

De ese modo, remarcó: "No sólo estamos sufriendo un ajuste por cantidades en esta plaza, sino también por precios".

Puntualizó que, a nivel sectorial, "la parálisis de la industria automotriz en un contexto de fuertes restricciones a la producción también contribuyó a esta caída".

"De cara al futuro, las perspectivas no son alentadoras: tanto el PBI argentino como el brasileño arrojarían caídas cercanas a los dos dígitos en 2020, golpeando fuertemente al comercio bilateral", pronosticó.

Estimó que "será difícil repetir el superávit de u$s 760 millones alcanzado en 2019".

"Aunque la reducción del déficit bilateral existente hasta 2018 es una buena noticia en un contexto de escasez de divisas, no poder sostener el resultado positivo del año pasado y/o la participación en la plaza brasileña, diluyen los aspectos favorables", analizó.