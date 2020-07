Gastronómicos en Gualeguaychú: "La gente no se anima a salir"

Agustín Rosado, propietario del local gastronómico "Con el cuchillo entre los dientes", dio un panorama de la situación que atraviesa el sector en Gualeguaychú, por efecto de la pandemia. Contó que en la ciudad solamente permanecen abiertos seis locales entre pizzerías, cervecerías y comedores, y analizó que "la gente no se anima a salir y los lugares están vacíos".



"Vos recorrés Gualeguaychú y los locales que volvimos a abrir estamos en la misma situación", dijo el empresario.



"La gente no se anima a salir, los lugares están vacíos, es horrible ver así todo. Hay gastronómicos cerrados, y los que abrimos estamos vacíos", analizó y comentó: "Yo abrí cinco fines de semana, pero la gente no se anima a salir, no se anima a tomar el riesgo y prefiere quedarse en su casa".



"Directamente cerré porque el hecho de tener abierto ya genera costos. Es comprar para no saber lo que vas a vender. Tenemos delivery, pero el fuerte nuestro es la mesa", indicó Rosado.



Agregó que "poner en funcionamiento la cocina implica un costo alto, para no saber lo que vas a vender? Hoy posiblemente resulte más bajar la persiana y esperar que pase esto, nos quedan tres o cuatro meses que van a ser críticos".



También remarcó que "cuando abrimos teníamos algunas expectativas. El único día que trabajamos bien fue el domingo Día del Padre al mediodía".



En la misma línea dijo que "creo que es una cuestión de ánimo, de energía, hay mucha mala onda, porque estamos todos preocupados, y hay una cuestión económica que está presente. Más de uno dice?me quedo en casa, es un riesgo innecesario. Por algo es que una ciudad de 100 mil habitantes no tenga cien cubiertos desparramados en todos los locales".



Sobre los locales abiertos, dijo que "se trabaja con mesas chicas, dos mesas, por ahí los domingos cuatro o cinco mesas? En este momento creo que funcionan tres cervecerías artesanales y tres más hablando de pizzerías y comedores, la mayoría están cerrados y el delivery no alcanza para cubrir los gastos". (Radio Máxima)