Prórroga de Ahora 12: Cuáles son los productos y servicios que pueden comprarse

El Gobierno publicó el listado de bienes de producción nacional y servicios que pueden adquirirse a través del Programa Ahora 12, vigente ahora hasta el 31 de diciembre.-- Productos de "línea blanca": aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.-- Indumentaria: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.-- Calzado y marroquinería: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.-- Materiales y herramientas para la construcción: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de trabajo, entre otros.-- Muebles para el hogar.-- Bicicletas: inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.-- Motos: comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a 180 mil pesos.-- Turismo: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos de cabotaje, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.-- Colchones y sommiers.-- Libros: comprende textos escolares y libros de impresión nacional.-- Anteojos: recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a 10 mil pesos.-- Artículos de Librería: artículos escolares como cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros.-- Juguetes y Juegos de mesa.-- Teléfonos celulares 4G.-- Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.-- Instrumentos musicales.-- Computadoras, notebooks y tabletas.-- Artefactos de iluminación, incluyendo de tecnología LED.-- Televisores.-- Perfumería: productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.-- Pequeños electrodomésticos.-- Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.-- Equipamiento médico: electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, elementos de esterilización.-- Maquinaria y herramientas: taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas.-- Alimentos: productos informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).-- Medicamentos.-- Lámparas y tubos de iluminación con tecnología LED, producidas dentro o fuera del Territorio Nacional, cuyo destino sea residencial, comercial o industrial, podrán ser adquiridos en 3 y 6 cuotas.