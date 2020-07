Prorrogan por otros 60 días la vigencia del sistema de precios máximos

El Gobierno Nacional decidió prorrogar por 60 días la vigencia del sistema de precios máximos que vencía ayer, adelantaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.



La resolución de la Secretaria de Comercio Interior es una prórroga de lo establecido en la resolución 100 del pasado 20 de marzo donde se establecían precios máximos vigentes al 6 de dicho mes.



Un portavoz de la cartera productiva precisó que "la resolución prorroga el plazo de vigencia con los precios tal como están al día de hoy, sin cambios".



En los considerandos de aquella resolución se especificaba que "a los fines de establecer los productos alcanzados por la presente medida corresponde considerar los productos y precios informados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), creado mediante la Resolución 12/16 de la ex Secretaría de Comercio, vigentes al día señalado, en tanto constituye la base de precios de venta al público actualizada y fehaciente con la que cuenta la Secretaría de Comercio Interior, proporcionada por almacenes, mercados, autoservicios, supermercados, hipermercados y supermercados mayoristas".



Al mismo tiempo, se remarcaba que "los precios máximos de venta al público serán de cumplimiento obligatorio para los comercializadores obligados al cumplimiento del deber de información previsto en la Resolución N° 12/16 y sus modificatorias de la ex Secretaría de Comercio Interior, así como también para los comercializadores no alcanzados por dicho deber legal".

Fuente: Télam