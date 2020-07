El patentamiento de vehículos mostró su primer crecimiento interanual en 2 años

El patentamiento de vehículos en junio se acercó a las 40.000 unidades y subió un 2,3% respecto a 2019 según datos de ACARA. Sin embargo, desde la entidad advirtieron serios problemas para reponer los autos vendidos.



De acuerdo a lo informado este martes por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en junio se patentaron 36.991 vehículos, lo cual representó el primer crecimiento interanual en dos años, tal como adelantó Ámbito.



La suba fue del 2,3% ya que en el mismo mes del año pasado se habían patentado 36.161 automóviles. Desde ACARA destacaron la recuperación de la demanda que se percibió durante el período aunque advirtieron problemas desde el lado de la oferta, para reponer las unidades vendidas.



"La gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes", explicó el Presidente de la entidad, Ricardo Salomé. Otro factor que impulsó las operaciones fue la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue (a pesar de que bajó en junio), ya que muchos compradores vieron una oportunidad ante la expectativa de devaluación futura.



Sin embargo, el representante de los concesionarios advirtió que si la producción y la importación de vehículos no acompañan, en tres meses el sector entraría en un estado de "descapitalización alarmante".



En ese sentido, Salomé agregó que esto no solo es un problema para las empresas y para los consumidores que desean comprar autos, sino que también lo es para el Estado. "Cada 100.000 autos que no se patentan son $83.000 millones menos de recaudación", sentenció.



Los saltos interanuales más elevados del último mes se verificaron en el patentamiento de vehículos pesados, que creció entre un 30% y un 40%. Por su parte, el registro de comerciales livianos trepó un 21,7% aunque en la categoría autos, que representa casi el 70% del mercado, se verificó una contracción del 5%.



De cara al futuro, el Secretario General de ACARA, Rubén Beato, pidió por un plan de estímulos ya que el sector automotriz "debe ser uno de los motores de la recuperación". "El futuro de nuestra actividad comercial está sumamente amenazada, poniendo en riesgo a 75.000 familias".



En cuanto a las empresas líderes en el rubro, se observó una mejora relativa en la participación de Volkswagen, Chevrolet y Fiat sobre los patentamientos totales, en detrimento de la relevancia de Renault y Toyota.