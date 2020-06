El dólar CCL y MEP se hundieron hasta $9 en junio

En medio de mayores controles por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ante un mayor apetito por apuestas en pesos, los tipos de cambio implícitos retrocedieron fuertemente en junio, por lo cual las brechas con el oficial cayeron 16 puntos, en promedio, y cerraron el mes por debajo del 50%.



Así lo hizo a través de la Resolución General 843/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, que establece que la concertación y liquidación de operaciones en moneda local de valores negociables emitidos en el país, realizada por sujetos bajo fiscalización de CNV, sólo podrán llevarse a cabo en mercados regulados por la Comisión.



El Dólar MEP -que surge de la compra de bonos o acciones en pesos para luego venderlos en moneda norteamericana- bajó un 6,7% ($7,18) mensual hasta los $100,53 tras tocar en la jornada previa su mínimo de más de dos meses. De esta manera, la brecha con el mayorista se ubicó en el 42,7%.



Del mismo modo, el dólar Contado con Liquidación -similar operación que el MEP- se hundió un 8,2% ($9,28) en junio y culminó en los $104,14, por lo que el spread con la divisa que cotiza en el MULC culminó el período en el 47,8%.



En esta última rueda del mes, ambas cotizaciones registraron una pequeña suba, de apenas 14 centavos en el caso del MEP y de 7 centavos en el CCL.



Los tipos de cambio implícitos registraron resultados positivos en las tres primeras semanas de junio, y sólo terminaron con una fuerte baja en la última. Entre el 23 y 27 de junio, el CCL y el MEP cayeron hasta un 6,5% debido a la entrada en vigencia de una serie de medidas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que profundizaron las trabas a la operatoria que permite hacerse de dólares a través de negocios con activos.



En este sentido, determinó que la concertación y liquidación de operaciones en moneda local de valores negociables sólo podrán llevarse a cabo en mercados regulados por CNV, que los agentes deberán netear diariamente sus compras y ventas de valores negociables en el mercado local con liquidación en cable, con aquellas compras y ventas de valores negociables en mercados del exterior.



Además dispuso un plazo mínimo de tenencia de cinco días hábiles para que los valores negociables provenientes de depositarias del exterior y acreditados en el custodio local puedan ser aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera.



Cabe aclarar que esto no afecta directamente la operatoria de los inversores aunque, indirectamente, la medida tiende a estabilizar el precio del "dólar cable". Dólar oficial El dólar "turista" -que lleva el 30% del impuesto PAÍS- trepó un 4,7% en junio a $96,29 en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio de Ámbito, al igual que el minorista que creció en igual medida y terminó este viernes a $74,07.



Este martes, subieron 27 y 21 centavos respectivamente. En tanto que, en el Banco Nación, el billete cerró a $73,50, mientras que en el canal electrónico se mantuvo a $73,45.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa avanzó un 2,8% en junio a $70,40 tras haber subido seis centavos en tono con el deslizamiento dispuesto por el Banco Central.



Con muy escasas fluctuaciones, los valores se estabilizaron desde el arranque sobre la banda superior del rango de variación y se mantuvieron sin modificaciones hasta el final de la rueda. La oferta privada lució algo más fluida y justificó que el Banco Central terminara la última sesión del mes con saldo a favor por su intervención (operadores estiman que fueron u$s30 millones).



El volumen diario de operaciones se mantuvo en baja, cerrando el mes con el promedio diario más bajo desde el inicio del 2020, por efecto de caída de la actividad económica en general y por los derivados de todo el proceso de aislamiento social derivado de la pandemia.



Durante junio, comenzaron a operar nuevos controles en el mercado cambiario. Desde el 5 de este mes, los ahorristas que quieran adquirir los 200 dólares mensuales permitidos por el Banco Central en bancos deben presentar una declaración jurada en la que dejarán constancia de no haber operado en contado con liquidación o MEP en los últimos noventa días.



Asimismo, los bancos están obligados a ofrecer una tasa mínima del 30% en las colocaciones a plazo fijo, de acuerdo con lo ordenado por el Banco Central.



Por otra parte, la autoridad monetaria amplió la posibilidad a los productores agropecuarios de efectuar depósitos a tasa variable, ligados a la cotización del dólar.



También se dispuso que las empresas que tengan dólares fuera del país, deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior.



A su vez, extendió a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para realizar operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas, para las empresas que requieran acceder al mercado oficial de cambio. Esta opción se suma a las ya existentes atadas a los precios de cereales y oleaginosas.



En lo que va del año el tipo de cambio en el segmento mayorista suma un 17,65% de avance respecto de diciembre del 2019, un dato que confirma que el suave deslizamiento de los precios es política oficial en esta materia.



Durante junio, el complejo cerealero y de oleaginosas habría vendido alrededor de u$s2.200 millones de dólares, consigna ABC Mercado de Cambios. "Hasta el 24 de junio el BCRA informaba que había comprado u$s637 millones de dólares. Por lo tanto, la entidad monetaria habría embolsado algo más de u$s700 millones para sus reservas, durante junio", agregaron.



El operardor Gustavo Quintana señaló que "el inicio del segundo semestre no genera expectativas de cambios significativos del actual escenario, postergando toda modificación hasta tanto no se resuelva el proceso de renegociación de la deuda con los acreedores del exterior". Tasas El Banco Central mantuvo el martes estable una tasa del 38% en su subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días de plazo, dijeron operadores.



Agregaron que la entidad monetaria colocó $401.000 millones, con una contracción de $168 millones. Dólar blue Condicionado una mayor demanda estacional de pesos, el dólar blue sufrió este martes su mayor caída diaria en casi un mes, al ceder $3 hasta los $126 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro. De esta manera, registró en el mes una suba del 0,8% ($1)



Más allá que desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno el billete paralelo acumula un salto de $40,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).



Tras tocar un máximo mensual de $129 el lunes, el billete paralelo retrocedió más de 2%, ante una mayor necesidad de pesos por fin de mes, en momentos en que las empresas -que pueden- deben afrontar el pago del aguinaldo, comentaron fuentes del mercado.



"Junio siempre es un mes demandante de pesos por el tema del aguinaldo", indicó a Ámbito un cambista, quien además remarcó que "probablemente algunos estén anticipando operaciones de venta en vísperas de una cuarentena más rígida, en la cual será más difícil movilizarse".



La última fuerte caída diaria del paralelo se había registrado a principios de mes, cuando pasó de $128 a $124 (2 de junio). Futuros En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s798 millones. Los plazos mostraron leves alzas. El roll over entre junio y julio se operó a una tasa de 31,79%. Fin de año continuó recuperando terreno con un cierre a 87,46% (47,86% TNA). Las posiciones abiertas suman un total de u$s4.410 millones. Reservas del Banco Central El lunes, las reservas brutas internacionales del BCRA subieron este lunes u$s2 millones para cerrar en los u$s43.203 millones.