Por rebrote en China, frigorífico entrerriano detuvo su producción

"Es como ingresar a un teatro preparado para ver un concierto y encontrarse con todos los instrumentos, pero sin los músicos", definió Carlos Fernández Souza, asesor del presidente de la compañía en recursos humanos y relaciones institucionales, una vez finalizada la primera jornada de "vacaciones adelantadas" en el emblemático frigorífico de San José.



Detalló que la dotación total del personal de Procesadora Ganadera Entrerriana Sociedad Anónima "asciende a 370 personas y las que están asistiendo por mantenimiento y por carga y descarga, más parte de la vigilancia y la administración, porque hay que seguir efectuando pagos; son aproximadamente 30".



Es decir, "hay 340 personas que están de licencia, algunas esta semana y otras la semana que viene porque hemos hecho alguna rotación, tratando de minimizar la contingencia de salir de vacaciones en un momento en el que no se puede disfrutar plenamente". En cuanto al período de vacaciones computadas por estos días, "parte del personal tenía pendientes del año 2019, que por supuesto aprovechamos; mientras el resto del personal hizo un mix: parte de vacaciones de 2019 y parte de 2020", precisó Fernández Souza sobre la organización.



"Vamos a aprovechar para hacer tareas de mantenimiento y algunas refacciones, para así dejar la planta en perfectas condiciones para arrancar nuevamente a trabajar, el lunes 13", sumó como dato.



La compañía y sus "espaldas"

"Ha habido un brote de coronavirus en China, se revisan todos los contenedores y esto dificulta la operatoria de PGE, que exporta prácticamente toda su producción hacia allí, entonces tomamos la decisión de adelantar vacaciones como un mal menor dentro de estas circunstancias", contextualizó el asesor.



"Nosotros veíamos esto venir y primeramente se le avisó al sindicato (de la Carne del Departamento Colón) que se opuso, pero después se plantearon distintas alternativas y se habló en conjunto con todas las personas, hasta que llegamos a un consenso. Todos estuvieron de acuerdo. No hubo ninguna persona que se opusiera o lo rechazara, entendiendo la situación de que lo que se tiende es a salvaguardar la fuente de trabajo. De hecho, PGE venía trabajando muy bien: Estábamos con una cuadrilla anexa, inclusive, en el turno tarde que ahora hemos discontinuado ante esta situación. Y esperamos retornar, el lunes 13 de julio, con fuerza y esperando que esta situación en China se haya superado y podamos seguir exportando normalmente".



Fernández Souza señaló que "esto también ha ocurrido con otros establecimientos frigoríficos, que debieron parar total o parcialmente, incluso con casos de coronavirus. Lo cierto es que China ha bajado sus precios y está buscando otros mercados, sumado a la situación coyuntural de revisar toda mercadería que ingrese, porque algunos científicos chinos han dicho que el virus también puede existir en el alimento, cosa que nosotros no creemos que así sea pero igualmente debemos atenernos a esas circunstancias".



"Todas cosas que han hecho dificultosa la exportación de carne a China en estos tiempos, pero esperamos que pronto se reanude con los precios normales que se venían dando, con la idea de poder seguir trabajando plenamente como lo estaba haciendo PGE", remarcó.



Consultado hasta cuándo PGE tendría "espaldas" para sostener toda esa estructura, indicó que "todo eso dependerá de la exportación de estos días. Realmente, teníamos los depósitos abarrotados, llenos de mercadería y, en estos días, esperamos poder liberar unos cuantos contenedores para volver a arrancar el día 13. La cuestión es que estemos trabajando normalmente lo antes posible y es por eso que la empresa ha hecho importantes inversiones, porque apuesta a seguir trabajando de una forma integral. La idea firme es arrancar esa fecha y sacar cualquier otra conjetura sería muy aventurado".



Sobre la posible vuelta a la faena, dio cuenta que en principio se acordó volver el lunes 13 de julio. "Después, si hay contingencias, veremos. Pero ya de por sí, al no tener el turno tarde, vamos a estar trabajando con un nivel de producción menor: faenaremos 3 ó 4 días a la semana y no 5 días como lo veníamos haciendo. Después que pase la pandemia, veremos cómo seguir".



Por otra parte, ratificó que las vacaciones para los trabajadores son pagas. "Las personas ya han cobrado el día sábado las vacaciones, como corresponde". China y el frigorífico

Consultado acerca de una posible estigmatización de PGE, Fernández Souza reconoció que "evidentemente hay capitales chinos y el directorio está integrado por personas de esa nacionalidad", a lo que sumó "un grupo de chicas que hacen de traductoras y son asistentes administrativas" dentro de la planta.



Ello, posiblemente haya contribuido a la propagación de una fake news, semanas atrás, que daba cuenta de que una traductora de la empresa -de origen asiático- tenía Covid-19. "Una de las asistentes había llegado hacía mucho más de 14 días y fue una noticia totalmente falsa" manifestó, categórico, el representante de la compañía.



"Eso ocurrió los últimos días de marzo, cuando ya se había desatado todo esto y, en realidad, siempre habíamos sido, todos, muy cuidadosos con esto", destacó a continuación.



Ante ello, trajo a colación un ejemplo de esos "cuidados" que mencionaba: "Cuando trajimos gente de Buenos Aires, para reforzar el turno tarde, también cumplieron la cuarentena de 14 días en un campo antes de empezar a trabajar, como corresponde, de acuerdo a las instrucciones de salud pública y la municipalidad". (El Entre Ríos)