Silobolsa cortado: Se perdieron 47 toneladas de soja

Política Sabotaje y robo de silobolsas será tratado en el Consejo de Seguridad Interior

Economía Productor entrerriano denunció la quema de 11 rollos de pasto

Entre el jueves a la noche y el viernes 19 de junio a la mañana, en un campo en la zona de Palavecino, a 12 kilómetros de Gualeguaychú, le cortaron un silobolsa con 234 toneladas perteneciente a una empresa de servicios agrícolas.El acopio estaba valuado en 2,8 millones de pesos, pero una porción de los granos se humedecieron y comenzaron a brotarse o podrirse razón por la cual ni siquiera sirven para destinarlo al forraje de animales.El silobolsa, estaba ubicado en un camino vecinal a 3 km de la ruta provincial que pasa por la vieja estación ferroviaria de Palavecino, y fue cortado deliberadamente en varios tramos, lo que dejó sin la protección a 234 toneladas de soja, hasta que el ingeniero agrónomo Mariano Moreno, que trabaja para la empresa de servicios agropecuario, fue alertado de los sucedido."Estimamos que perdimos el 20 por ciento de la soja que estaba en el silo, el resto que logramos recuperar, está húmedo, mezclado con materia extraña. Luego tenemos que tomar en cuenta que de la soja recuperada, la mitad servirá para pagar los gastos de secado, además de tener que soportar las mermas que vamos a tener en las liquidaciones por la tierra que terminó ensuciándolo", explicó Moreno."Es decir que entre lo que no pudimos recuperar y quedó en el campo, más lo que tendremos que destinar para acondicionar lo que pudimos extraer, perderemos 140 toneladas de las 234 que había inicialmente en el silobolsa, antes de ser vandalizado", explicó el profesional al diarioAl consultarle por si se armó una red de productores en alerta para detectar a vehículos sospechosos o se están realizando operativos por parte de la Brigada de Abigeato, Moreno dijo que "no, pero la seguridad comienza primero hacia adentro, después de lo que nos pasó, tengo claro que no volverá a almacenar los granos nunca más en un silobolsa en ese campo. En segundo lugar, tenemos que ver si hay comunicación entre los productores de la zona, movimientos de vehículos que circulan por ese sector y en tercer lugar que comenzamos a implementar con la Brigada de Abigeato es un sistema de monitoreo constante, para hacerle más difícil la tarea de los vándalos".Recordó que "en el mismo campo donde estamos el año pasado nos robaron hacienda, pero la cuestión aquí es que la rotura de los silobolsas está hecho por gente que no conoce del tema agropecuario y ni siquiera está involucrado en la producción. Creemos que el que hace este tipo de cosas debe tener una mínima organización, los hechos que ocurrieron en la provincia son muy similares, rotura de silo bolsas que están ubicados cerca de un camino".