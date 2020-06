El dólar MEP retrocedió un 2% y rozó los $100 mientras el blue se mantuvo

Tras las sucesivas regulaciones por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ante un mayor apetito por apuestas en pesos, los tipos de cambio implícitos mantuvieron su racha bajista este lunes y las brechas con el dólar oficial perforaron el piso del 50%.



El dólar MEP -que surge de la compra de bonos o acciones en pesos para luego venderlos en moneda norteamericana- retrocedió un 2% para cerrar en los $100,39, su mínimo en más de dos meses, dejando una brecha del 42,6% frente a la divisa que opera en el MULC.



Así lo hizo a través de la Resolución General 843/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, que establece que la concertación y liquidación de operaciones en moneda local de valores negociables emitidos en el país, realizada por sujetos bajo fiscalización de CNV, sólo podrán llevarse a cabo en mercados regulados por la Comisión.



Por su parte, el dólar Contado con Liquidación -similar operación que el MEP- descendió un 1,5% a $104,07 por lo que el spread con el mayorista se achicó al 47,8%. También se mantuvo en su valor más bajo desde el 17 de abril, cuando había cerrado a $102,64.



"Se profundizó el descenso de los tipos de cambio implícitos tras las sucesivas regulaciones y el mayor apetito por apuestas hacia los pesos que continúan alimentando un táctico 'carry-trade', aún cuando sigue en ascenso la montaña de Leliqs a raíz de la esterilización como correlato a la monetización del creciente déficit fiscal", enfatizó el economista Gustavo Ber.



Por su parte, Martín Vauthier, director de Estudio EcoGo, señaló que "dadas las restricciones, el MEP y el CCL dejaron de ser un reflejo de la situación en el mercado de cambios. Más allá del termómetro, los efectos de la presión cambiaria sobre la actividad y la inflación pueden aparecer si no se despeja incertidumbre ni se asegura consistencia macro (económica)".



El descenso de este lunes es una continuación de la tendencia bajista con la que los tipos de cambio implícito habían cerrado la semana pasada luego de que la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) dispuso el lunes pasado una serie de medidas que profundizan las trabas a la operatoria que permite hacerse de dólares a través de negocios con activos.



En este sentido, determinó que la concertación y liquidación de operaciones en moneda local de valores negociables sólo podrán llevarse a cabo en mercados regulados por CNV, que los agentes deberán netear diariamente sus compras y ventas de valores negociables en el mercado local con liquidación en cable, con aquellas compras y ventas de valores negociables en mercados del exterior.



Además dispuso un plazo mínimo de tenencia de cinco días hábiles para que los valores negociables provenientes de depositarias del exterior y acreditados en el custodio local puedan ser aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera.



Cabe aclarar que esto no afecta directamente la operatoria de los inversores aunque, indirectamente, la medida tiende a estabilizar el precio del "dólar cable".



Dólar oficial



El dólar "turista" -que lleva el 30% del impuesto PAÍS- trepó 39 centavos a $96,02, dado que en promedio el minorista ascendió 30 centavos a $73,86, según el promedio de Ámbito en bancos y agencias de la city porteña.



En tanto que, en el Banco Nación, el billete subió a $73,50, mientras que en el canal electrónico ascendió a $73,45.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa avanzó 18 centavos a $70,40 en el nivel fijado para hoy por el Banco Central con su habitual postura de venta, repitiendo el esquema de las últimas dos semanas de realizar un ajuste que triplica el del viernes pasado.



Fuentes privadas del mercado estimaron compras oficiales por un monto de entre u$s15 millones y u$s30 millones.



Sucede mientras comienzan a prenderse las luces amarillas ante un BCRA vendedor. Las mayores restricciones para acceder a divisas al tipo de cambio oficial implicaron que en las dos primeras semanas de junio el BCRA recomprara u$s314 millones y u$s361 millones respectivamente. Pero ya en la tercera y cuarta semana del mes en lugar de comprar fue vendedor neto (en total, vendió 38 millones en ese período).



En la jornada de este lunes, los precios se mantuvieron siempre dentro del rango de fluctuación tolerado por la regulación de la autoridad monetaria, y con mínima variación durante todo el día.



Los máximos se anotaron, como siempre, con la primera operación pactada en $70,40, el mismo valor que estableció el Banco Central en su habitual postura de venta. Sin margen para una fluctuación significativa, los valores se cristalizaron durante casi todo el desarrollo de la jornada en el mismo precio fijado por la autoridad de control y solo en puntuales operaciones registradas en la última media hora de operaciones, se anotaron los mínimos de hoy en $ 70,39 por unidad.



La intervención oficial aprovechó un leve predominio de la oferta privada efectuando compras que le permitieron terminar el día con saldo a favor por su actividad.



"La inminencia del fin de mes careció de impacto en el volumen negociado en la primera rueda de la semana, que volvió a presentar un escenario de bajo nivel de actividad", dijo el operador Gustavo Quintana.



Los precios se siguen encauzando en un sendero de deslizamiento gradual pero sin interrupciones, que les hacen tocar máximos históricos día a día, sin solución de continuidad.



Para Quintana, el cierre del primer semestre del año no depara sorpresas, con un dólar mayorista que se ubicará cerca de los $70,46, y una variación porcentual levemente superior a la del mes precedente.



Dólar blue



El dólar blue cerró estable a $129 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro, su nuevo máximo en lo que va de junio.



Más allá que desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno el billete paralelo acumula un salto de $43,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50), en lo que va de junio la cotización muestra una mayor estabilidad, operando en un rango de entre $124 y $128.



Futuros



En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s379 millones. Los plazos mostraron en su mayoría de alzas. El roll over entre junio y julio se operó a una tasa de 35,60%. Fin de año continuó su descenso cerrando a 87,33% (47,45 % TNA). Las posiciones abiertas suman un total de u$s4.320 millones.



Reservas del Banco Central



El viernes, las reservas brutas internacionales del BCRA subieron u$s3 millones este viernes para cerrar la semana en los u$s43.201 millones. De esta manera, registraron un crecimiento de u$s22 millones respecto a la semana pasada.