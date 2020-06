Camioneros pidió negociar "porcentaje o una cifra no remunerativa" salarial

El secretario adjunto de Camioneros sostuvo que la actividad del sector es "prácticamente normal" y aseguró que los trabajadores del rubro "no pararon desde el primer día".



"Puede ser que haya disminuido algún viaje, pero la actividad se sigue realizando", analizó y, al referirse al acuerdo firmado entre la UIA y la CGT, argumentó: "Por eso fuimos los primeros en rechazar la rebaja del 25 por ciento a los trabajadores".



"También hemos rechazado el pago en cuotas del aguinaldo", remarcó el sindicalista en declaraciones radiales.



De ese modo, subrayó: "Hemos presentado una nota en el Ministerio de trabajo para empezar a discutir un porcentaje o una cifra no remunerativa para que, cuando pase la pandemia, negociar el aumento real del sueldo".



Moyano destacó que el gremio logró "algo importantísimo, que es que no paguen el impuesto al trabajo los trabajadores de recolección de residuos".



Afirmó que el beneficio alcanza a "cerca de 40 mil trabajadores de todo el país" y señaló que "a los choferes le han devuelto casi 10 mil pesos en promedio".



Anticipó que el "próximo objetivo" es que "todos los trabajadores de la actividad sean exceptuados de pagar Ganancias".



Respecto de la actividad económica en la Argentina, evaluó que "cuando el país se iba a empezar a recuperar del tsunami de cuatro años del ex presidente y espía Mauricio Macri, lamentablemente, ocurre la pandemia".



"Se está resintiendo la actividad económica en distintos rubros, pero uno tiene la confianza de que una vez que pase esto, que ojala sea pronto, el país se va a empezar a recuperar", estimó.



Además, destacó al Gobierno por "la primera medida que tomó, de hacerse cargo de esa empresa que robó miles y miles de millones de dólares de los argentinos, como es Vicentin".



"Creo que ese es el camino, proteger a los trabajadores argentinos", consideró Moyano.

NA