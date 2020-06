Aerolíneas europeas confirmaron vuelos especiales desde la Argentina

Las aerolíneas europeas Air France y KLM confirmaron que durante los meses de julio y agosto realizarán vuelos especiales desde Ezeiza a sus destinos en Europa ?París y Amsterdam? que estarán disponibles para ciudadanos europeos y para argentinos con doble ciudadanía, residencia en algún país europeo o que cuenten con una visa de trabajo o de estudio. Estos vuelos se implementaron por un acuerdo con el Gobierno argentino.



Además, la Embajada de España en la Argentina informó que Iberia realizará cinco vuelos especiales desde Buenos Aires a Madrid entre el 5 de julio y el 1º de agosto, de los cuales solo está a la venta el vuelo de la primera fecha. Mientras tanto, Air Europa solicitó autorización para dos vuelos, con fechas el 22 y el 29 de julio, que aún esperan ser confirmados.



El grupo Air France KLM también anunció que retomará sus vuelos comerciales a partir de septiembre. Antes de las medidas de la suspensión de los vuelos en marzo de este año y del aislamiento social preventivo y obligatorio, la compañía tenía una frecuencia de 14 vuelos semanales a los dos destinos: siete a París y siete a Amsterdam. Sin embargo, a partir de septiembre ofrecerán una frecuencia más reducida, de acuerdo a la demanda.



"Nos vamos a quedar en la Argentina. Es un mercado súper estratégico para nosotros", aclaró este viernes Jean-Marc Pouchol, director general de Air France KLM para Brasil y el Cono Sur, en una conferencia virtual con periodistas.



"A principios de julio vamos a dar a conocer cuál será la frecuencia de vuelos a partir de septiembre, lo que va a depender de la demanda. Se va a retornar progresivamente, de manera escalonada; puede demorar meses la vuelta de los vuelos diarios", señaló Nathalie Larivet, gerente general Air France KLM para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.



Entre julio y agosto, el grupo tiene previsto realizar 34 vuelos especiales y consideran que tendrán un alto nivel de ocupación, tanto de argentinos que quieren volver de Europa al país como de europeos que viajarán en sentido contrario. La venta se abrió a partir de este viernes y, si bien desde la empresa aclararon que se mantendrán los precios previos a la pandemia, el precio final dependerá del equilibrio entre la demanda y la ocupación del vuelo al momento de la compra.



Con un vuelo Ezeiza-Amsterdam programado para el 1º de julio próximo, la aerolínea será la primera en realizar vuelos a Europa, que no sean de repatriación, desde el comienzo de las restricciones para los vuelos comerciales. "No son abiertos a los turistas. Es para ciudadanos o por motivos de trabajo y estudio. Permite dar previsibilidad a las personas que están esperando viajar", aclaró Larivet.



Para los vuelos comerciales, previstos a partir de septiembre, la empresa espera que la demanda vaya en aumento a medida que se flexibilicen las medidas de aislamiento social y mejore la situación sanitaria, tal como sucedió en Europa. "Ahora hay muchas restricciones, la apertura de fronteras va a ser clave. En Europa, la cuarentena se flexibilizó el 15 de mayo y a partir de ese momento el nivel de reservas empezó a aumentar. El fin de la cuarentena es lo que generó aumento de la demanda", señaló Pouchol.



Los precios para estos vuelos comerciales tendrán tarifas similares a las previas a la restricción de vuelos y los cierres de fronteras, aunque finalmente dependerán del nivel de demanda. "Esperamos un equilibrio entre oferta y demanda. Pero no imagino que haya un aumento significativo de precios, sino que puede pasar lo contrario, que bajen. Pero hay que esperar", agregó el directivo, de origen francés. También señalaron que seguirán ofreciendo promociones.



La empresa aclaró que su intención es ir retomando todas las rutas y frecuencias que tenía antes de la cuarentena en la región. Solo hay un vuelo sobre el que se está analizando su continuidad, que es el que une Fortaleza (Brasil) con Amsterdam y París.



A nivel global, la compañía estima que estará realizando entre el 35% y el 40% de su operación habitual entre julio y agosto. Y para el final de año, proyectan una recuperación del 70% al 75% de las operaciones en comparación con los meses anteriores a la crisis del coronavirus. "Se podría recuperar el 90% para 2021, pero son hipótesis. La situación va a depender de la demanda, que a su vez depende de la situación sanitaria. En Europa mejoró bastante a partir de la última semana, especialmente para vuelos de corto o mediano recorrido. La demanda de los vuelos largos es más frágil", agregó el directivo.



La empresa señaló que en los vuelos especiales de los próximos meses se cumplirá con un protocolo sanitario que incluye el uso de mascarillas durante el vuelo, medidas de distanciamiento en el recorrido de los pasajeros en el aeropuerto y toma de la temperatura antes de abordar el avión, desinfección de superficies y renovación del aire de cabina cada tres minutos, entre otras.