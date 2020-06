Argentina exportará carne kosher por 300 millones de dólares

Este año, Argentina recibirá más de 300 millones de dólares por la exportación de carne kosher a Israel, el tercer exportador del país.Unos 98 rabinos israelíes llegaron a principio de mes al país y supervisaron el procedimiento para la obtención de este tipo de carne y autorizaron a siete frigoríficos a realizar la zafra anual para exportar."Realmente comenzar con este mercado que es el tercer exportador argentino ha sido importante. Los cortes que se venden son los de la parte delantera que no suelen venderse a otra parte del mundo. El resto del animal va a cuota Hilton", dijo a Cadena 3 Catalina Boetto, ingeniera agrónoma de MGB Ganadería."Ellos no consumen el cuarto trasero porque ahí esta el nervio ciático y un tipo de grasas que ellos no pueden comer. Se les vende el cuarto delantero que es el de menor valor para el resto del mercado. El delantero se vende en cuota Hilton. China paga 4 mil dólares la tonelada e Israel 7 mil dólares", comentó Boetto.La especialista indicó que este momento es "promisorio" para el rubro y que esperan que supere el valor del año pasado."A pesar de la pandemia, y como consecuencia del proceso que realizamos en Argentina, tendremos el mismo nivel o mayor", detalló.