Las garrafas a precio regulado se venderán en más estaciones de servicio

El Gobierno Nacional e YPF anunciaron la instrumentación de un plan para ampliar la red de distribución de garrafas a precio regulado de 86 a 937 estaciones de servicio y así facilitar a los beneficiarios del Programa Hogar el acceso al servicio de energía a gas, según informó hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo.En el caso de Paraná, se incluyó en el listado a la estación de servicios El Rutero, de Avenida de las Américas, a la expendedora situada en Blas Parera y Almirante Brown, como así también a la situada en Newbery y Ruta 12.El Gobierno Nacional también reforzará los controles de precios máximos para la venta de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el país a un costo de $350.De todas formas, según explicó el ministerio en un comunicado, el precio está sujeto a los impuestos que determinen cada uno de los gobierno provinciales.El Programa Hogar es una de las políticas públicas del Estado Nacional para los hogares no conectados a la red de gas natural.Implica tanto la fijación del precio máximo de la garrafa para todos los usuarios como el otorgamiento de un beneficio a los sectores vulnerables a través de Anses que alcanza a más de 2 millones de hogares.El Programa Hogar originado en 2015 fue una "reformulación" del programa anterior Garrafas para Todos, que en vez de subsidiar a la oferta representada en las empresas que participan de la cadena de abastecimiento de las garrafas, se subsidia directamente a los que no tienen ingresos suficientes para abonar el precio de la garrafa. Implica tanto la fijación del precio máximo de la garrafa para todos los usuarios como el otorgamiento de un beneficio a los sectores vulnerables a través de Administración Nacional de la Seguridad Social que alcanza a más de 2 millones de hogares.El programa está dirigido a aquellas personas que no tienen servicio de gas natural en el hogar y cuyos ingresos mensuales son de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles (33.750 pesos). En caso de tener un familiar discapacitado esa cifra se eleva a tres salarios mínimos (50.625 pesos).Por su parte, aquellos que viven en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa pueden recibir el beneficio si disponen de un ingreso mensual de hasta 2,8 salarios mínimos (47.250 pesos), mientras que si tienen un familiar discapacitado la cifra se eleva a 4,2 salarios mínimos (70.875 pesos)