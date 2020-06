Canje de deuda: el Gobierno vuelve a extender la negociación

El Gobierno resolvió extender por quinta vez el plazo límite que vence este viernes para llegar a un acuerdo con acreedores sobre la reestructuración de u$s 65.000 millones de deuda soberana.



Fuentes oficiales confirmaron la decisión y agregaron que aún resta por definir la nueva fecha tope.



La cuarta prórroga para arribar a un acuerdo venció hoy a las 18 de Argentina (17 de Este, en EE.UU.) y hay expectativa por saber cómo operará la extensión ya confirmada: si se prolongará por 10 días corridos con la misma oferta vigente ?la de fines de abril-, o si se enmendará la propuesta y se la dejará abierta por al menos dos semanas.



Esta semana el Gobierno y los acreedores no lograron avances sustanciales en la negociación. El Ministerio de Economía apuntó a Blackrock por el fracaso de las negociaciones, y el Ad Hoc Bondholder Group, que lidera el fondo de Laurence Fink, respondió que analiza sus derechos y dejó entrever que podría pedir la aceleración del default. Posiciones no tan alejadas Las posiciones no son tan distantes: fuentes del mercado señalaron a este diario que son apenas u$s 300 millones por año.



Blackrock es el más duro y se plantó en pedir 55 dólares de Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de 100, mientras que el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) se conforma con u$s 51,5 en promedio.



El paper que presentaron UBS y Mens Sana Advisors, asesores financieros de los fondos Gramercy, Greylock Capital y Fintech (del mexicano David Martínez, con variadas inversiones en la Argentina), destaca que el país debería hacer un esfuerzo fiscal anual de apenas el 0,02% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos u$s 76 millones.



Vale recordar que Argentina ya entró en un "soft default" al no pagar u$s 503 millones de intereses de tres bonos el 22 de mayo y los fondos podrían pedir la aceleración en la Corte de Nueva York en cualquier momento.



La próxima fecha clave es el 30 de julio, cuando se cumplan los 30 días de gracia desde el vencimiento del Discount, en manos de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.



El Cronista.com.