El auto eléctrico cordobés: un solo pedal, encendido remoto y mucha tecnología

El futuro de la movilidad en materia de autos pasa por la electrificación de los vehículos. Y si bien nuestra región viene bastante relegada comparada con otros mercados del mundo.Pero en nuestro país hay algunos emprendimientos que ya se están materializando. Uno de ellos es el de Volt Motors, una empresa que desde agosto comenzará a fabricar en Córdoba.El desarrollo de este proyecto se inició en 2015 y demandó desde su creación, una inversión aproximada cercana a los 500 millones de pesos.Hace exactamente un año la compañía recibió por parte del Gobierno la condición de "terminal automotriz", un permiso oficial para fabricar, homologar y vender vehículos dentro del territorio argentino.Y ahora recibió la homologación para que dos de los tres modelos que desarrolló puedan circular por la vía pública. Y no solo eso, sino que lo podrán hacer por rutas y autopistas.Del modelo que se tiene más información es el e1, el vehículo de pasajeros para uso urbano de la empresa cordobesa.Este modelo mide 2,8 metros de largo, 1,7 de ancho y su altura es de 1,5. Para su construcción se utilizan compuesto de resinas, fibras de carbono y kevlar, entre otros.Tiene capacidad para dos ocupantes, pesa 400 kilos y tiene una capacidad para transportar hasta 300 kilos. La variante w1, pensada más como vehículo de carga, puede llevar hasta 500 kilos.Está equipado con un paquete de baterías de litio que le dan una autonomía máxima de 300 kilómetros.Su sistema de propulsión eléctrica funciona como cualquier otro modelo de este tipo, ya que aprovecha las fases de frenado para recargar las baterías.Es por eso que permite una conducción utilizando un solo pedal, ya que a medida que se afloja la presión en el pedal del acelerador, el vehículo se va frenando hasta detenerse por completo.Si bien la compañía no entregó valores de consumo, sí mencionó que existe un ahorro del 90% en el costo de operación respecto de vehículos que utilizan combustibles fósiles.La velocidad máxima es de 105 km/h, que está limitada por la homologación en la categoría L7e, la que le permite poder circular en rutas y autopistas.Pero eso también lo obliga a estar equipado con elementos de seguridad como cinturones de seguridad, frenos ABS y airbags frontales para el conductor y el pasajero.A través de la aplicación que se instala en el teléfono celular, se puede localizar el vehículo, consultar el nivel de batería, acceder sin llave, encender remotamente y conocer el estado general de la unidad.En materia de confort viene equipado con una pantalla táctil de 16 pulgadas en la consola central (de 10" en el modelo w1) que concentra la mayoría de las funciones del vehículo.Incluye también aire acondicionado, radio, radio AM/FM, puerto USB y conexión bluetooth. También se lo dotó con un head-up display, un dispositivo que proyecta información referida a la conducción sobre el parabrisas.Y cuenta con la ayuda de cámaras de estacionamiento que permiten recrear una imagen compuesta y tener una vista de 360º alrededor del vehículo.Los precios anunciados para la empresa son de 20 mil dólares para el modelo e1 y de 17 mil para el w1.Según publicó La Voz, la firma tiene colocadas 10 unidades en el Gobierno provincial y otras 10 en el Gobierno nacional. La municipalidad de Córdoba adquirió otras 5 y la empresa de energía eléctrica EPEC, otras 3. Por el momento se anunciaron solo dos ventas a clientes particulares.La familia se completa con el z1, un vehículo habilitado para circular en predios cerrados, con una velocidad máxima de hasta 45 km/h y que tiene un precio de U$S 12.000. De este modelo Volt tiene comprometida la entrega de 50 unidades. Fuente: (Clarín).-