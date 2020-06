Acreedores piden a Argentina que comience a pagar intereses a partir de 2021

La cartera que conduce Martín Guzmán alertó en ese escenario que el país no está en condiciones de "comprometerse de manera razonable" a hacer frente a ese tipo de exigencias.



La propuesta de los grupos Ad Hoc Bondholder Group and Exchange Bondholder Group busca que la Argentina comience a pagar intereses a partir del año próximo que varían entre un 0,50% y un 5,75% para los distintos tipos de bonos con vencimientos que se extienden hasta el 2045, aunque el Gobierno pidió tres años de gracia.



El ofrecimiento de los inversores nucleados en Fintech & Oaktree propone un valor presente de los bonos que va del 51,76 centavos por dólar, baja al 50,06 recién en el 2030 y al 49,18 en el 2046, según el tipo de bono, mientras la oferta del la Argentina está por debajo de los 50 centavos por dólar.



La propuesta de los intereses de este grupo arranca en el 1%, con pagos a partir del año próximo hasta un máximo de 5%, según el tipo de bono con vencimientos que se extienden hasta el 2045, y no concede tampoco plazo de gracia para iniciar los pagos.



