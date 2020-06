Para sector inmobiliario provincial la nueva ley de alquileres es "innecesaria"

"La opinión respecto de esta nueva ley es que es innecesaria", afirmó Armándola a APF y recordó que en 2015 ya se habían introducido modificaciones en lo referente a este rubro en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, las cuales rigen el mercado inmobiliario actual.

En ese sentido, aseguró que el mercado locativo -al menos en la provincia de Entre Ríos- "está funcionando bien": "No hay conflicto. El índice de ligitiosidad es inferior al 1 por ciento, cifra reconocida por todos los actores que intervienen y los propios legisladores", confirmó.



El también dueño de una importante inmobiliaria, advirtió sobre la principal modificación que introdujo la Ley de Alquileres: el aumento de dos a tres años los contratos de alquiler.



"Para nosotros no es una modificación beneficiosa, porque si viviéramos en un país donde la inflación no existe, daría lo mismo alquilar por seis meses o 10 años. No obstante, con la inestabilidad y volatilidad que existe en la economía argentina, es una irresponsabilidad", afirmó.



"Actualmente las partes se sientan a negociar un porcentaje de aumento a partir del año, y respecto del segundo se calcula un porcentaje aproximado, y de haber algún punto de pérdida no resulta muy gravoso. No obstante, en las condiciones actuales, calcular un tercer año se hace absolutamente incierto", agregó.



Por otra parte, detalló que el precio de los alquileres hoy los regula el mismo mercado: "Si bien no existe una forma de calcular el porcentaje de aumento de un año a otro, si el dueño de un departamento lo pone en alquiler a 10 mil pesos pero vale 8, tarde o temprano se va a dar cuenta que va a tener que bajarlo, porque la oferta, afortunadamente hoy es mucha y muy variada".



Armándola también se refirió cómo fue el desempeño del sector durante la cuarentena y la crisis económica que tuvo como consecuencia.



"En un principio, cuando el movimiento estuvo completamente restringido, fue sumamente complicado, pero por suerte hoy se está trabajando normalmente. Lo que sí está muy parado es el sector de compra venta de inmuebles por la gran inestabilidad que existe. Fijar un precio es imposible, porque nadie sabe el valor de la moneda, y si trasladar o no la devaluación y antes de perder, prefieren paralizar las transacciones", finalizó.



