El 57% de quienes reciben el Ingreso Familiar de Emergencia son mujeres

Se trata del bono de 10 mil pesos que entrega el Estado para auxiliar económicamente a quienes no pueden salir a trabajar y percibir un salario, en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.



La directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, advirtió sobre la brecha salarial entre varones y mujeres y sostuvo: "Ganamos menos, tenemos mayores niveles de desempleo y precarización laboral".



"La mano invisible del mercado no va a resolver esas desigualdades", apuntó la funcionaria, quien destacó la elaboración de un primer Presupuesto nacional con perspectiva de género.



En declaraciones radiales, la integrante del Ministerio de Economía indicó: "Hay presupuestos que mencionan cero veces la palabra ´mujer´ y, si lo hacen, solo se refieren al embarazo".



D'Alessandro, una de las creadoras del IFE, la iniciativa que busca atender la situación de los sectores más vulnerables ante el coronavirus, señaló que el 57 por ciento del universo que recibe esos 10.000 pesos está constituido por mujeres.



Al analizar el escenario laboral en la Argentina, aseguró que "hay una inserción laboral de mujeres en sectores con menores ingresos y una inserción de varones en sectores con mayor demanda de calificación e ingresos".



Además, aclaró que "la mayor parte de los trabajos esenciales son realizados por mujeres".



La funcionaria puntualizó que el porcentaje de distribución del IFE fue "al revés" de lo ocurrido con el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), en el que la mayor parte de beneficiarios fueron varones.





"Trabajamos mucho para que, si se presentaban dos personas de un mismo hogar (para cobrar el IFE), lo recibiera una mujer, siguiendo la lógica de la asignación universal por hijo", subrayó.



Además, manifestó que se dieron "algunos debates" respecto del pago de esa ayuda a trabajadoras domésticas porque algunas están dentro de la formalidad.



Sin embargo, resaltó: "Sabemos que muchos empleadores dejaron de pagar ante la pandemia, se esté o no debajo de la formalidad".



También remarcó que el servicio doméstico es "la principal salida laboral de una mujer", mientras que luego se posicionan las maestras y enfermas.

El viernes, D'Alessandro participó de la apertura del Plenario Federal de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (MECAME), oportunidad en la que advirtió sobre una "inserción más precaria en el mercado del trabajo".

TN