El gobierno dice que no piensa "prorrogar o diferir el pago de los aguinaldos"

Foto: Reunión del Gabinete económico

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que la prórroga de la cláusula "anti despidos" y de la doble indemnización no constituyen una contradicción jurídica, ya que la segunda sirve para cuando "el trabajador se da por despedido ante incumplimiento del empleador".



"Nosotros tenemos la prohibición de despidos. Nos quedaban una serie de situaciones: el despido indirecto. Cuando el trabajador se da por despedido por incumplimiento del empleador. Si no prorrogamos la doble, va a haber una indemnización simple", señaló el jefe de la cartera laboral.



El funcionario dijo que las normas en cuestión también se aplican a "casos de empresas que no pueden reincorporar porque cierran. En síntesis, la prohibición de despidos nos permite regular esos casos en los que no es el empleador quien despide, sino el trabajador quien se da por despedido". Aguinaldos El ministro se refirió a la cuestión del aguinaldo que deben pagar las empresas antes de fin de mes: "Desde el Gobierno no estamos pensando prorrogar o diferir el pago de los aguinaldos. La norma que rige es la que está vigente".



Se supo que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero habilitó ayer en la extensa reunión gabinete económico a los ministros y funcionarios para empezar a diseñar un mecanismo de auxilio a empresas privadas para el pago del medio aguinaldo correspondiente a los sueldos de junio. Las alternativas serán analizadas en la reunión de la semana próxima del equipo económico para complementar la nueva etapa del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que será reconvertido a un híbrido con un componente de crédito para las empresas y otro de subsidio por rubro de actividad.



El encuentro estuvo encabezado por el jefe de gabinete y su vice, Cecilia Todesca junto a los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También asistieron los titulares del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y de la Anses, Fernanda Raverta, además del viceministro de Economía, Haroldo Montagú, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Allí se acordó comenzar a trabajar en un menú de medidas para asistir a empresas para el pago de aguinaldos y descomprimir el costo fiscal del programa ATP a través de su reconversión en créditos para aquellas empresas que hayan retomado la actividad económica.