Informe de CEDMA: mejoró la balanza comercial por caída de importaciones

En términos absolutos las exportaciones totalizaron en U$S 4.329 millones, siendo su contrapartida -importaciones- en U$S 2.918 millones. Los rubros que poseen un mayor peso relativo en las Exportaciones, lo podemos distinguir en

Según el último informe del INDEC- Abril 2020 -, la balanza comercial -de bienes y servicios- arrojó un superávit de U$S 1.411 millones, sustentado principalmente por una caída tanto de las exportaciones en 18.9% y del 30.1% de las importaciones.", destaca en su informe el Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma).Al mismo tiempo, refirieron que "y nuestro país dejó de comprarle en un 40.3%, es decir, que en el mes de abril, se obtuvo un saldo positivo de 98 millones de dólares".Por su parte, "con EEUU, nuestras exportaciones e importaciones disminuyeron en un 25.3% y 23.4%, respectivamente Asimismo,", resalta Cedma.: Bienes Primarios con un incremento del 10.8%, Manufacturas de Origen de Agropecuarios (MOA) con una caída del 2.7% y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) también con una caída del 58.3%. En cambio, los rubros que pesan en las Importaciones, se pueden agrupar en: Bienes de Capital con un caída del 34.3%, Bienes Intermedios con un saldo negativo de 14.2%, y Combustibles y Lubricantes con 47.3%", destacan en el informe.Un dato relevador, según pone relevancia Cedma, "Si se compara el primer cuatrimestre del 2020 con el mismo período del año anterior, se puede observar una mejora interanual de la balanza comercial en U$S en 1.551 millones. Es decir, que en dicho período el saldo positivo fue de U$S 4.720 millones y en el 2019 arrojó un guarismo de U$S 3.169 millones"., e, que tranza con los bienes Argentinos.", puntualizaron además desde el Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico.