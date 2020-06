Podrían adelantar el reinicio de los vuelos internacionales

El ministro de Transporte, Mario Meoni, se reunió con 22 embajadores y funcionarios de los organismos reguladores de la industria aerocomercial.

En el encuentro, se repasaron las medidas que tomó el Gobierno por la pandemia de coronavirus y, a la vez, se revisaron los protocolos que implementarán las empresas para reanudar sus operaciones, suspendidas hasta el 1 de septiembre, como también la situación en la que se encuentra cada uno de los países. El objetivo sería adelantar -al menos, parcialmente- la apertura de la frontera aérea.



"Nos permite poner de horizonte la posibilidad de volver a abrir la frontera y tener vuelos internacionales", declaró Meoni, luego de la reunión.

Según informó el canal de noticias TN, se permitirían vuelos programados con algunos países europeos, hacia los cuales, en los últimos días, se notó un incremento en la demanda de consultas y compra de pasajes a destinos de playa y a Europa, debido -en gran medida- a las imágenes de ciudades de ese continente que levantaron la cuarentena.



De hecho, ya hay aerolíneas que confirmaron el reinicio de sus vuelos, como American Airlines, Iberia y KLM.



Las empresas aéreas habían calculado en u$s 3000 millones el costo de las operadoras locales por la suspensión hasta septiembre, según estimaciones de IATA, la asociación internacional del sector. El comunicado oficial "Hay que trabajar en forma conjunta y delinear un horizonte aerocomercial", declaró Meoni, en el comunicado oficial que Transporte difundió tras la reunión.



El encuentro se realizó, de acuerdo con lo informado, "con el objetivo de generar un protocolo seguro y eficaz, que permita restablecer el servicio aerocomercial".



Participaron de la reunión, que se realizó en el Aeropuerto de Ezeiza, los embajadores de los países integrantes de la Unión Europea y de Noruega, Suiza y el Reino Unido, "para intercambiar experiencias del sector ante la emergencia sanitaria por la pandemia".



También estuvieron las máximas autoridades de los organismos y empresas aéreas dependientes de Transporte.



"Hoy queremos empezar a recuperar las capacidades operativas aeronáuticas aerocomerciales con responsabilidad", señaló Meoni, quien enfatizó: "El primer objetivo es que podamos volar en la Argentina y, después, al resto del mundo".



"Aún no tenemos fecha concreta para la vuelta de los vuelos internacionales. Se determinará según la evolución de la pandemia porque la prioridad es la salud de los pasajeros", aclaró el Ministro.



No obstante, instó a las empresas a "trabajar en forma conjunta para delinear un horizonte aerocomercial con certezas y previsibilidad".

"Estamos en posición de trabajar en establecer etapas para la apertura y el regreso de vuelos de manera ordenada, analizando las condiciones de circulación del virus en los diferentes países", subrayó.



"Empieza una nueva etapa para rediseñar la industria aerocomercial, hay que dar señales claras para que los aviones vuelvan a volar y la gente tenga confianza en volar, y para tener confianza necesitamos protocolos trabajados de manera conjunta", sustentó.



Además de los embajadores, estuvieron presentes el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli; la de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Gabriela Logatto; el presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Carlos Lugones; el de Intercargo, Pablo Fayolle; el de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), Juilán Obaid; y el vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000, Matías Patanian.



