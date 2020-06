El dólar blue cerró estable y el CLL sufrió la mayor caída en dos semanas

En el mercado bursátil, el dólar "contado con liqui" cedió $1,68 a $114,40, luego de rozar en el inicio de la jornada los $117. A su vez, el MEP bajó 66 centavos a $108,07. En cambio, el dólar turista avanzó a $93,85.



Condicionado por los estrictos controles del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, el dolar "contado con liqui" sufrió este miércoles su mayor caída diaria en lo que va de junio, a pesar de haber iniciado la jornada con una marcada tendencia al alza, incluso, operando muy cerca de los $117, máximo en tres semanas.



Desde aquel precio, el dólar CCL-que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país- comenzó a desinflarse hasta pasar a operar en terreno negativo, para terminar el día con una baja $1,69 a $114,40, por lo que la brecha con la cotización oficial mayorista se redujo al 65,1%.



BCRA dispuso un mecanismo para el acceso al mercado de cambio de importadores de fertilizantes y fitosanitarios

En igual sentido, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- bajó 66 centavos a $108,07, lo cual dejó un spread del 56% frente a la divisa que opera en el MULC.



A diferencia de mayo, la tensión cedió bastante en los últimos días en estos tipos de cambio implícitos, a partir de las restricciones impuestas tanto por el Banco Central como por la CNV. "No se ve una presión alcista porque no son tantos los participantes del mercado", comentó Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI).



En concreto, los operadores coinciden en que las restricciones trabaron al mercado, y lo hicieron menos transparente. "Se ampliaron los spreads y se complicó la entrada y salida de los inversores, que a la hora de tomar una decisión, piensan todo dos veces, ya que el riesgo es mayor con el parking de cinco días", agregó Chiesa.



Mientras tanto el mercado sigue de cerca la pulseada que existe entre la fuerte emisión monetaria y la coyuntura de mayor demanda de dinero por la pandemia.



Por los estrictos controles que existen en el mercado, en momentos en que el país busca cerrar un acuerdo de reestructuración con acreedores privados, el reciente anuncio sobre la intervención y expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin no ha tenido por el momento un impacto sustancial en las cotizaciones.



Con relación a la deuda, el presidente Alberto Fernández dijo que el plazo límite para las negociaciones por la reestructuración de la deuda que vence este viernes probablemente sería extendido en al menos 10 días. Dólar blue En el segmento informal, el dólar blue cerró estable este miércoles a $124 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro, por lo que se mantiene como la única cotización de la divisa estadounidense que acumula pérdidas en lo que va de junio.



Más allá que desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el billete paralelo acumula un salto de $38,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50), en lo que va del sexto mes del año la cotización ha mostrado una mayor estabilidad, operando en un rango de $128 y $124.



De hecho, el blue registra una merma de $1 o -0,8% en junio, período en el que, por ejemplo, el dólar turista aumentó un 2%, el mayorista subió un 1%, mientras que los tipos de cambio implícitos (dólar "contado con liqui", y MEP) aumentan hasta 0,9%.



A su vez, la brecha entre el dólar informal y el dólar oficial mayorista se mantuvo por segunda rueda por debajo del 80% (79,03%). Dólar oficial En el segmento oficial, el dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- trepó 19 centavos hasta los inéditos $93,85, ya que la cotización promedio del billete minorista en los bancos (sin el impuesto) avanzó 15 centavos a $72,19, según promedio de Ámbito en bancos y entidades financieras de la city porteña.



De esta manera, el también llamado dólar solidario acumuló un salto de $1,65 en solo cuatro jornadas,



En tanto, el dólar en el Banco Nación ascendió a $71,50, mientras que en el canal electrónico operó a $71,45.



En el segmento mayorista, la divisa avanzó nueve centavos a $69,26, el valor de referencia fijado en la habitual postura de venta del Banco Central.



Fuentes del Banco Central confirmaron a Ámbito que la autoridad monetaria compró otros u$s100 millones, con lo que acumuló u$s210 millones en la semana y casi u$s800 millones desde las últimas normas que entraron en vigencia para el acceso al mercado de cambio a fines del mes pasado.



De acuerdo a lo informado oficialmente este martes, las reservas brutas internacionales treparon u$s105 millones y cerraron la jornada en los u$s42.989 millones. Dólar en el mundo En el mundo, el dólar retrocedía este miércoles hasta mínimos de tres meses, arrastrado por la especulación de que la Reserva Federal de EEUU expresará su intención de mantener bajo control el reciente ascenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro.



La preocupación por posibles medidas o por una simple referencia en el comunicado respecto a planes de la Fed para bajar los rendimientos de la deuda estadounidense ha puesto al billete verde bajo presión.



Algunos inversores creen que la Fed, que no anunciaría cambios en las tasas de interés, decida comenzar el miércoles o más adelante con medidas destinadas a regular la curva de rendimientos de bonos para guiar un descenso de los retornos del papel referencial del Tesoro a 10 años.



"La Fed definitivamente lo está considerando. (Ellos) Definitivamente dirán que están considerando todas las opciones para cumplir con sus objetivos", dijo John Floyd, gestor de activos de Record Currency Management en Nueva York.



"Pero no creo que anuncien umbrales específicos. Realmente no existe un incentivo para hacerlo ya que la economía recién se está reabriendo y el dato de empleo de Estados Unidos (de mayo) fue más robusto de lo previsto", afirmó.



Previamente este mes, las expectativas de que la economía estadounidense se recuperará antes de lo esperado empujaron a los rendimientos de la deuda del Gobierno hasta su mayor nivel en casi tres meses y fortalecieron al dólar.



Cerca de mediodía, el índice dólar perdía un 0,2% a 96,260 unidades en su comparación con una cesta de seis monedas rivales, un poco por encima de las 95,97 unidades que marcó durante la mañana y que representó un nivel no visto desde el 12 de marzo. El euro, la libra esterlina y el franco suizo alcanzaron sus mayores niveles en tres meses contra el dólar.



El euro se apreció hasta un máximo intradiario de 1,1389 dólares, mientras que la libra llegó a operar en 1,2803 dólares. En tanto, la cotización dólar/yen bajó a un nuevo piso de dos semanas.



En la región, el real brasileño operaba estable, mientras el peso mexicano cotizaba casi sin cambios. Previamente la divisa operó tanto en terreno positivo como en terreno negativo.



El peso chileno se apreciaba un 0,17%, apoyado además en un alza en el precio del cobre, la principal exportación del país. En Colombia, el peso se depreciaba un 0,7%, en tanto que la moneda peruana se apreciaba un moderado 0,2%.