La fusión Fiat Chrysler y Peugeot, bajo revisión por posición dominante

La fusión entre Fiat-Chrysler y PSA, fabricante de la francesa Peugeot, entró en un proceso de revisión por parte de la Comisión Europea, debido a que entiende que podría formarse un oligopolio en el sector automovilístico, en especial en el rubro ligeros.



La unión entre las dos compañías, que se selló en diciembre del año pasado, creó al cuarto fabricante mundial y significó una suma de u$s 50.000, explicó Reuters.



Pese a que no especificó públicamente de qué se trata, el máximo regulador europeo finalizará su revisión preliminar el 17 de junio, pero explica que, si las compañías no logran disipar esas preocupaciones en los próximos dos días y no ofrecen concesiones antes del miércoles -el plazo límite para hacerlo-, el acuerdo enfrentaría una investigación de cuatro meses.



Sin embargo, los especialistas afirman que se trata de posición dominante en el mercado, en especial por la superposición de negocios. Ambas empresas producen camionetas a través de una firma conjunta con sede en Atessa, Italia, denominada Sevel: esta es la mayor planta de montaje de camionetas de Europa y producía 1.200 unidades por día antes de la paralización debido al coronavirus.



Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), las dos automotrices produjeron un total de 755.000 vehículos comerciales ligeros el año pasado, lo que les da una potencial participación combinada de mercado de cerca de un 34%, liderando el mercado, seguidas por Renault y Ford con cerca de un 16% cada una. Volkswagen tiene una participación de mercado de un 12% y Daimler, un 10%.



Cronista.com.