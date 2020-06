Establecen nuevo mecanismo para que importadoras accedan a la compra de dólares

Las empresas que necesiten adquirir dólares en el mercado oficial para comprar bienes importados para la producción deberán completar un formulario a través de los bancos con los que son clientes para que éstos lo presenten ante el Banco Central y, así, habiliten su pedido.



El nuevo mecanismo fue oficializado a través de la Comunicación "B" 12020 del Banco Central (BCRA), con la que busca "simplificar y agilizar" los pedidos de las empresas alcanzadas por las últimas restricciones de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) establecidos con las Comunicaciones A 7001 y A 7030.



"Las empresas interesadas en comprar dólares para pagar importaciones deberán completar un formulario que está adjunto en la comunicación del BCRA y presentarlo -en la Mesa de Entradas, dirigida a la gerencia principal de Exterior y Cambios- a través de la entidad autorizada a cursas pagos de importaciones de bienes", informó el Central a través de un comunicado.



Esta herramienta responde al pedido que diversos sectores productivos le hicieron al Banco Central ante el virtual congelamiento del acceso al MULC que registraron desde la aplicación de mayores requisitos para la compra de dólares.



El jueves último, autoridades del BCRA mantuvieron un encuentro virtual con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el que se le aseguró a los empresarios que el nuevo marco normativo no pretende afectar el acceso a las importaciones y que, conforme con ello, se adaptaría la norma para evitar que eso sucediera.



"Como parte de la conversación, el BCRA considerará los pedidos de las empresas que desarmen sus posiciones en operaciones de CCL o MEP o mantengan posiciones en divisas en el exterior como parte de su operación comercial habitual", señaló por entonces el Central.



Esta tarde hubo una reunión similar entre autoridades del Central con la Mesa de Enlace en la que, según confirmaron a Télam desde el sector agropecuario, fue un encuentro "en buenos términos" pero que se pidió al Central que se garantice la compra a dólar oficial de insumos como fósforo y urea, necesarios para la siembra de la campaña de trigo.



"Necesitamos que el productor agropecuario, que exporta con un dólar oficial, pueda comprar con un dólar oficial y tenga previsibilidad", apuntaron a Télam desde una de las entidades rurales que estuvo presente en el encuentro con el Banco Central.



Al respecto, el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, se comprometió a reunirse mañana con las empresas importadoras de fertilizantes y herbicidas para que preguntarles si enfrentan alguna dificultad en el acceso al mercado de cambios.



"No hay ninguna razón para que los proveedores de herbicidas y fertilizantes utilicen un tipo de cambio distinto al oficial para la fijación de los precios a los que comercializan sus productos en el mercado interno", aseguró hoy Pesce a los dirigentes de las entidades ruralistas, de acuerdo con un comunicado emitido por el Central.



En este sentido, el formulario oficializado pide que los bancos informen si la empresa que solicita acceder al mercado compró dólares en 2020 que superan a sus importaciones cursadas; accedió a préstamos subsidiados durante la cuarentena; operó dólar bursátil en los últimos 90 días; y/o posee "activos externos líquidos" en el exterior o en el país.



En caso de que alguna de estas cuestiones fuera afirmativa, la empresa deberá explicar los motivos que justifican esa situación y, además, aclarar si los dólares que requiere son para la compra de bienes relacionados con la emergencia sanitaria de al Covid-19 o si tiene pagos sin registro de ingreso aduanero en demora.



"El banco o casa de cambio interviniente deberá realizas un análisis del encuadre de la operación y acompañarlo con la documentación que considere relevante para atender el pedido", explicó el BCRA.



La presentación del formulario podrá ser en forma presencial o mediante un correo electrónico y el documento deberá estar firmado por el responsable del área de exterior de la entidad e incluir la nota original del cliente.



"Las entidades no podrán cobrar comisiones ni cargos por la realización de estas gestiones y deberán tomar los recaudos necesarios para que el pedido cuente con la información necesaria y suficiente para su análisis y evaluación", aseguró la autoridad monetaria a cargo de Miguel Pesce.



La circular A 7030, emitida el 28 de mayo, prohíbe la compra de dólar mayorista a empresas que tengan dólares en efectivo o depositados en el exterior, así como a las que hayan realizado operaciones de compra venta de dólares a través del mercado bursátil -Contado Con Liquidación y Dólar MEP- en los últimos 90 días.