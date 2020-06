Vaca Muerta: hubo más sismos y Shell define si retoma su actividad

Luego de que, el sábado a la noche, Shell sorprendiera con la paralización de su yacimiento Bajada de Añelo, Neuquén, la angloholandesa espera tener la información suficiente para retomar la producción, informó el diario Río Negro, de esa provincia.



Entre tanto, el matutino consignó que, durante la madrugada, volvieron a registrarse sismos en la región, la causa que había llevado a la petrolera europea interrumpir su actividad.



Según un cable de la agencia Reuters, Shell había frenado sus trabajos debido "a la actividad sísmica que se registró en la región del Neuquén en los últimos días, tanto del lado argentino como el del chileno".



La zona, explicó Río Negro, viene registrando en los últimos días varios temblores, la mayoría, imperceptibles para las personas. Sin embargo, agregó, no trascendió que fuese algo distinto a lo que se venía monitoreando.



La firma, aseguró la publicación, analizaría hoy los datos registrados, para definir si mantenía la suspensión reiniciaba la actividad.



La actividad sísmica comenzó a ser monitoreada con mayor detenimiento luego de los temblores denunciados por vecinos de Sauzal Bonito, precisó el diario Río Negro.



"Todavía no existe evidencia concluyente que vincule los sismos con la actividad petrolera pese a las sospechas de las familias y algunos investigadores académicos", aclaró.



"El dilema que está bajo análisis es determinar si las placas tectónicas se mueven por razones naturales o, por el contrario, si algunas operaciones petroleras como la hidrofractura (fracking) o la inyección de agua de flowback, en los denominados pozos sumideros, favorecen o estimulan la sismicidad", indicó. Más movimientos

Esta madrugada, volvió a haber temblores al norte de Añelo. Ocurrieron con poco tiempo de diferencia y de distancia, aunque a distinta profundidad, informó Río Negro. La duda sobre si los movimientos son causados por la naturaleza o por la acción humana se incrementa.



Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reconocieron la ocurrencia de los sismos de esta madrugada, aunque no publicaron los detalles en su sitio web. Esto puede estar vinculado a que fueron de baja magnitud, que no son informados públicamente por un pacto de confidencialidad con el Gobierno provincial. Estos "microsismos" son, para el organismo nacional, la clave para desandar el "dibujo" de cada movimiento y dar con su origen.



Sin embargo, la Red Geocientífica de Chile (un grupo independiente de especialistas que estudia la sismicidad neuquina desde hace años) sí difundió las características de los temblores.



El primero fue a las 3.54, a 46 kilómetros al noroeste de Añelo, a una profundidad de 4,2 kilómetros y tuvo una magnitud de 2,4°. El segundo fue de 2,8°, se registró seis minutos después, 34 kilómetros también al noroeste de la localidad, a 2,1 kilómetros de profundidad.



De los 20 sismos que se sucedieron desde el lunes de la semana pasada, hubo dos, el miércoles y el sábado, que fueron particularmente fuertes. Tanto que lo registraron los vecinos de Añelo y de Sauzal Bonito, a pesar de tener casi 50 kilómetros de distancia entre sí, indicó el diario de la provincia patagónica.



El del miércoles fue de 4,1° según la Red, pero de 3,5° de acuerdo al Inpres. En el del sábado también hubo diferencias, mientras que para lo especialistas independientes fue de 4,2°, para el organismo nacional llegó a los 3,8°.



"Hasta el momento, no hay datos que permitan terminar de descifrar el origen de los sismos porque, para eso, es necesario recolectar información durante un año al menos. La red estaciones de monitoreo que se esperaba desplegar este año aún no ha tenido avances y solo posee las dos, instaladas en Añelo y Sauzal Bonito", señaló el matutino.



El Cronista.com.