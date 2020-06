Empieza el pago de jubilaciones, AUH e IFE: Los cronogramas

El detalle de los cronogramas en los cuadros:

Segunda ronda de los $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia

Economía Quiénes cobran este lunes el segundo pago del IFE y las jubilaciones

Los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzarán a cobrar sus beneficios a partir de hoy, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).En tanto, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documentos terminados en 0 cobrarán su prestación junto con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), utilizando su tarjeta de débito.La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a pagar hoy los $ 10.000 de la segunda ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en un cronograma que tendrá una extensión no mayor a las cinco semanas y que alcanzará a casi 9 millones de personas en todo el país.El bono, pensado como un paliativo ante los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus (Covid-19), será depositado primero a los beneficiarios de las Asignaciones Universales de acuerdo al último número del DNI, comenzando por el cero.Con este esquema, hoy comenzaron a cobrarlo los titulares de la AUH y terminarán de hacerlo el 22 de junio mientras que los titulares de la AUE comenzarán a hacerlo el miércoles y concluirán su cobro el 24 de este mes.Según confirmó el organismo, una vez que finalice ese cronograma iniciará el pago de los que hayan elegido cobrar el IFE a través de un depósito en su cuenta bancaria a través de una Clave Bancaria Uniforme (CBU), también con esquema de pago por terminación de DNI.En ese sentido, según confirmaron desde la Anses, el pago para este segmento iniciaría el 23 de junio y se extendería hasta el 6 de julio de modo que luego será el turno de los beneficiarios no bancarizados.A diferencia del pago de la primera ronda del IFE, en al que los beneficiarios podía elegir cobrar a través de retiro del dinero en cajeros de las redes Banelco o Link o vía Correo Argentino, el objetivo es que esta vez todos esos pagos se canalicen a través de bancos y que se le abra una caja de ahorros para asegurar su inclusión financiera.La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, confirmó esta semana que se harán cambios en la forma de pago para ese sector."Para quienes no tienen CBU vamos a hacer que vayan al banco para que, además de los diez mil pesos, se vayan con una cuenta así logramos bancarizar a los 9 millones de argentinos y argentinas que hoy reciben el IFE", aseguró Raverta.El universo incluido en este esquema son los casi 1,3 millones que eligieron como boca de pago el Correo Argentino y el resto de beneficiarios que no tienen una cuenta bancaria y, para ello, se está trabajando con bancos públicos y privados para definir la distribución de las futuras nuevas cuentas.Según un informe de los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo publicado este fin de semana, el IFE evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza y es una de las medidas de transferencia más grandes llevadas a cabo en el marco de la pandemia de la coronavirus.El IFE está destinado a la asistencia de grupos familiares de trabajadoras o trabajadoras informales y de casas particulares, así como de monotributistas sociales y de categorías A y B y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.