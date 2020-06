Las operaciones con tarjeta de crédito crecieron 3,8% en mayo

En total, los saldos financiados con tarjetas de crédito alcanzaron los $ 589.857 millones en mayo y mostraron un crecimiento interanual del 48,9%, en línea con la inflación que releva el Indec, según un informe de First Capital.



Los saldos a pagar en operaciones con tarjetas de crédito habían caído en abril un 5% mensual, la retracción más pronunciada desde marzo de 2003, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).



Puntualmente, el saldo al último día hábil de abril había sido de $ 564.882 millones, poco menos de un 5% ($ 29.510 millones) que los $ 594.392 millones de fines de marzo pasado, una baja solo comparable con la caída registrada en marzo de 2003, cuando los saldos cayeron de $2.121 millones en febrero a $2.014 millones (5,05%).



"La recuperación del saldo de las operaciones con tarjetas en el mes puede estar influenciada por el aumento del endeudamiento de las personas que optaron por diferir el pago de sus resúmenes para hacer frente a otros gastos y, en menor medida, por la preferencia a utilizar medios de pago electrónicos a la vez que se retoman parcialmente las distintas actividades económicas", aseguró Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group.



Sin embargo, los consumos en dólares con tarjetas de crédito continúan cayendo y mostraron una baja en relación al mes anterior del 14,7%, llevando a una caída interanual del 71,8%.



"La severa limitación al turismo internacional y el encarecimiento del tipo de cambio, por la aplicación del impuesto solidario, ha llevado a los saldos a un mínimo histórico", apuntó First Capital en su informe.