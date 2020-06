Estiman que los gastos para Día del Padre serán austeros

Finalmente el Día del Padre se celebrará en momentos de "distanciamiento" o "aislamiento" social, según la zona del país. Para los especialistas, esta fecha tan esperada por los comerciantes, generará una inyección en rubros como electro e indumentaria, aunque creen que las ventas serán austeras y se concentrarán en el canal online donde el fin de semana comenzaron a tentar a los compradores con descuentos y ofertas con diferentes bancos.



"No estamos organizando una iniciativa particular para el Día del Padre, pero igualmente creemos que las compras se van a concentrar en el canal online como viene ocurriendo, este día está ligado a dos rubros que vienen creciendo mucho online sobretodo el tema electro que viene muy fuerte con un alza del 270% en comparación a marzo", detalló Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE).



Además agregó que otro de los rubros en donde se espera un incremento de la demanda es en indumentaria. "En abril los números fueron superiores a marzo, ya que a partir del 20 de ese mes se comenzó a entregar productos y eso hizo que crecieran las ventas. Además ya vemos muy buenas ofertas en esta categoría para el Día del Padre", agregó por su parte Sambucetti.



El próximo domingo 21 de junio se celebrará el Día del Padre, a pesar de que empresarios y agrupaciones de PYMES se habían expresado para trasladar los festejos a julio. Desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) propusieron que el festejo se realice el 19 de julio para generar un repunte en las ventas, pero por el momento no será asi.



Y es que hace casi tres meses la industria textil y del calzados tiene sus locales cerrados al público y sólo (las cadenas más grandes) pueden vender a través de sus páginas de Internet. Desde el sector creen que la apertura de los comercios textiles de cercanía a partir de mañana podría motivar las ventas para esta celebración especial.



Lo cierto es que el boom de promociones se hizo sentir durante todo el fin de semana en donde se pudo conseguir entre un 25% y 30% de descuentos en casas de ropa e importantes cadenas como Falabella. "Los consumidores van a tener que hacer las compras con tiempo y deberán adelantar la decisión de compra ya que hay la logística de entrega demora en promedio 20 días", indicó Sambucetti.



Las principales cadenas de electro, esperando esta fecha, incrementaron el precio de algunos productos típicos para estas celebraciones. Según el sitio Comparacity, si bien las cortadoras de cabello y las afeitadoras mantienen sus precios estables, los productos de informática elevaron sus valores en la última semana. Por ejemplo el auricular bluetooth de Philips que hace 15 días se conseguía a un precio de $3500, hoy vale $4000. Lo mismo ocurre con algunos modelos de tablets; mientras 5 días atrás la Samsung Galaxy tenía un precio promedio de $37.500, hoy ese número se incrementó a $44.100, un salto del 18%.



Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) están expectantes de lo que vaya a suceder la primera semana con los locales de indumentaria, de cercanía, abiertos. "Después de esos primeros 7 días podremos sacar una radiografía de lo que será el Día del Padre en cuarentena", explicaron fuentes allegadas a la cámara, que están muy preocupados por el presente del sector. (Ámbito Financiero)