Las ventas minoristas pymes cayeron 50,8 % anual en mayo por la cuarentena

Las ventas minoristas pymes cayeron un 50,8 por ciento anual en mayo, respecto del mismo mes de 2019, como consecuencia de la continuidad de la cuarentena obligatoria que, si bien se flexibilizó, aún no es suficiente para reactivar este rubro, según un relevamiento dado a conocer hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).El descenso en el tercer mes de cuarentena incluye tanto la modalidad online como en locales físicos, ya que solo un 12% de los comercios relevados pudo escapar a las consecuencias de la pandemia y finalizar el mes en alza, porque el resto, tuvo derrumbes de hasta 100 por ciento.Todos los rubros finalizaron en baja frente al menor consumo generalizado que provoca el declive en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles, y la incertidumbre.Los datos surgieron de la medición de CAME en base a 1.100 comercios de todo el país relevados entre el lunes 1 y el sábado 6 de junio por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA."Hay fuerte preocupación en los negocios por la falta de ventas. La mayoría ya implementó la modalidad electrónica, algunos invirtieron en publicidad en redes, aun así, la salida es poca y no se cubren los gastos fijos. Además, hubo problemas con los proveedores y las entregas no están llegando a tiempo", precisó el organismo.Los ramos con menos caídas interanuales en el mes fueron Alimentos y Bebidas (-14,8%), Farmacias (-12,9%) y Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción (-35,5%).Los tres sectores, que fueron esenciales desde el inicio de la cuarentena, cayeron por debajo del promedio.Los declives fueron más pronunciados para Perfumería y cosmética (-55,3%), Ropa y artículos de deportivos (-61,6%) y Librerías y Jugueterías (-64,1%).En tanto, los rubros de mayor desplome fueron Relojerías, Joyerías y bijouterie (-75,6%), Indumentaria (-77,5%) y Mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-73,2%).En mayo, nuevamente hubo mucha disparidad de ventas entre ramos, entre ciudades y entre comercios de un mismo sector según la política seguida frente a la cuarentena.En ese aspecto, hubo negocios que cerraron al 100 por ciento y no vendieron nada, otros que se abocaron al e-commerce, algunos que abrieron con rangos horarios más largos y otros más cortos.Todos eso estuvo determinado por las medidas de cada ciudad frente a la pandemia y la presencia o no de casos de coronavirus.En mayo, el 85 por ciento de los comercios tuvo caídas en las ventas y sólo el 12,2 por ciento se mantuvo con aumentos.Las subas se registraron en Farmacias principalmente, seguido por Alimentos y Bebidas.