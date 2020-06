Corralones incrementaron significativamente sus ventas

A principios de mayo el gobierno nacional aprobó el Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Industria de la Construcción, aplicable en la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia. En este marco, se exceptuó del aislamiento social, preventivo y obligatorio para frenar el avance del coronavirus en el país, a las personas dedicadas "al desarrollo de obra privada".



Con la vuelta a esta actividad, las ventas de materiales de construcción a nivel país crecieron 183% en promedio el mes pasado, respecto de lo que fue la demanda de abril. No obstante, en la comparación interanual, se registró una caída del 34%, según reveló el Índice Construya (IC),

elaborado por el grupo del mismo nombre, que fue difundido este jueves. Sin embargo, el informe dio a conocer que en el primer cuatrimestre del año se acumuló un descenso del 32,4% en comparación con el mismo período del año anterior.



Mario Godoy, propietario de un corralón de calle Blas Parera, en Paraná, confirmó que aumentó la demanda en el rubro. "Se incrementó el último mes lo que es la venta de hierro, cemento, ladrillo y demás. La gente ha salido a comprar para hacer arreglos, cambiar una ventana, y nosotros como vendedores advertimos que también los particulares o los mismos albañiles que vienen buscan material para construcciones desde cero", indica Uno.



A su vez, explicó: "En abril no estaba habilitada la construcción. Una vez que la habilitaron cambió el movimiento y estimamos que seguirá creciendo, ya que la gente quiere construir, hacer una pieza, un departamento o algo de cero. Hoy no se puede viajar, ni salir a comer afuera, y entonces la mejor inversión es arreglar la casa, que es lo que uno disfruta".

Cumpliendo con el protocolo ante el Covid-19, que incluye el uso de barbijo y la desinfección de las manos y el calzado con alcohol, están abriendo en horario corrido de lunes a viernes de 8 a 18, y los sábados de 8 a 12.



En el caso de su comercio, pudo seguir trabajando en cuarentena, ya que también vende elementos de ferretería, un rubro que estuvo exceptuado desde un principio. "Las primeras semanas cerramos, pero luego empezamos a vender cosas de ferretería. Y cuando habilitaron la tarea de los albañiles y la construcción, se reactivó el corralón y constantemente hay gente comprando. Los proveedores ya empezaron a entregar cemento, que es la base del este rubro y no hubo escasez de este material, incluso entregan al día siguiente los pedidos", aseguró.



No obstante, observó que hay faltante de hierro, ya que se manejan los valores en relación al dólar. "Por más que uno tenga comprado, las fábricas no entregan", sostuvo.



Otro artículo con mucha demanda en este tiempo es el ladrillo, y al respecto mencionó: "Respecto al ladrillo cerámico, es impresionante cómo llama la gente para pedir del 8, del 12 o del 18. La única fábrica que está trabajando está en Rosario, hay otra que arrancó ahora; y en la tercera, que está en Buenos Aires, recién empezaron a prender los hornos y nos avisaron que la semana que viene ya van a estar entregando".



En relación a los precios de los ladrillos, informó que el del 8 está a 22,50 pesos; el del 12 ayer aumentó un poquito y cuesta 28,90; y el 18 está alrededor de 42,50 pesos. "Lo que estamos trabajando también ahora es el ladrillo bloque, que es de cemento y viene de Córdoba, y se vende al público a 41 o 42 pesos el que mide 13 por 19, por 39 centímetros; después viene el de 19 por 19 y por 39, que está a 55 pesos. El ladrillo también aumentó algo pero muy poco, unos 50 centavos únicamente o un peso", expresó.



A su vez, Godoy comentó que esta semana se registró un aumento del 4% en el cemento, que se vende al público a 470 pesos la bolsa de 50 kilos; en tanto, el plasticor está a 370 pesos la bolsa de 40 kilos, y la cal vale 290 pesos el paquete de 25 kilos, que viene desde San Juan. "Lo que es el precio de hierro, malla, alambre, clavos, se maneja el día a día, según la cotización del dólar, ya que son productos importados", aclaró, y mencionó que se toma por lo general el costo del dólar blue.



Asimismo, refirió que los mayoristas de este tipo de insumos están comercializando con cobro inmediato, sin posibilidad de financiar: "Descargan el material y piden que le paguemos en el acto", indicó.



Si bien se está vigente en el sector la financiación con las tarjetas Visa, Mastercard y Naranja, en 3, 6, 12 y 18 cuotas ?estas últimas con recargo de 22% y el 31% respectivamente?, el comerciante observó que la mayoría de los que compran materiales están optando por pagar al contado este último mes.



Por otra parte, se mostró optimista por la proximidad del cobro del medio aguinaldo y manifestó que mantienen buenas expectativas, aunque lamentó que la faltante de mercadería les juegue en contra a los corralones: "Nos complica que no entreguen determinados materiales, porque la gente compra y quiere llevarlo enseguida. Esperamos que se regularice pronto el abastecimiento, creo que va a pasar la próxima semana", afirmó.



También en el sector se mostraron conformes con el anuncio del plan Argentina Construye, ya que Entre Ríos será una de las provincias en las que se desarrollará la edificación y refacción de viviendas a través de este programa, que procura reducir el déficit habitacional y a la vez crear rápidamente unas 750.000 fuentes de trabajo en la Argentina, vinculadas al rubro de la construcción.



Ricardo Caminos, referente de un corralón de calle Laprida, coincidió en que la venta repuntó en mayo. "Se vio más plata en la calle y la gente busca invertirla en su casa, así que hubo bastantes ventas", aseveró.



"Hubo mucha demanda, pero hoy en día la mayoría de los corralones estamos sin materiales, porque las fábricas estuvieron paradas, como las de ladrillos por ejemplo", dijo, y sostuvo: "También advertimos un aumento en algunos materiales de entre el 5% y el 10%. Y lo que siempre influye es el tema del dólar: actualmente hay una diferencia enorme entre el oficial y el blue, y eso impacta en el cemento, los hierros y otros productos", manifestó.



Por su parte, Walter Doronzoro, secretario General de la Seccional Entre Ríos de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), evaluó que si bien en el rubro de los corralones todos los indicadores venían siendo negativos, con la caída interanual que registra una baja, destacó que se haya firmado el acuerdo entre el gobernador Gustavo Bordet y el presidente Alberto Fernández para desarrollar en la provincia el programa Argentina Construye. "Ahí va a estar el puntapié inicial para salir verdaderamente de este cuadro recesivo que estamos teniendo. Creemos que con estas políticas el país puede crecer, de la mano de nuestra actividad. Así que vemos con beneplácito al implementación de este plan", concluyó.



Fuente: Uno.