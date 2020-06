"Vamos a ver si se incluye el aguinaldo en el programa ATP para las empresas"

El presidente Alberto Fernández sostuvo este viernes que por ahora la ayuda del programa ATP será para que las empresas puedan pagar la totalidad del sueldo de sus empleados, "Vamos a ver si se incluye el aguinaldo", dijo.



Respecto a la situación epidemiológica de la Argentina y el crecimiento de los contagios en las últimas semanas, Fernández aseguró: "El crecimiento ocurrió, no estoy seguro si tocamos el pico o si el pico puede ser mayor".



Al ser consultado sobre si la Argentina se encuentra en el peor momento frente a la pandemia de coronavirus, el mandatario afirmó: "Sí".

"Dependerá mucho de nosotros. Lo cierto es que desde que ocurrió lo de la Villa 31 el número está en 900 contagios diarios", señaló el jefe de Estado.



Y agregó: "La cantidad de contagios se multiplicó por cuatro y el 95 por ciento de esos casos ocurren en al AMBA. Está ocurriendo lo que habíamos previsto que ocurra".



Por otro lado afirmó que los acreedores de la deuda externa "corroboran día a día nuestra voluntad de llegar a una solución" pero advirtió que tiene que "garantizarse que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", en declaraciones al noticiero de Canal 13.



"Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de llegar a una solución pero esa solución tiene que garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", dijo Fernández.



En ese aspecto, advirtió además que "hoy estamos mucho más necesitados" que antes de la pandemia por coronavirus, "por eso tenemos que ser mucho más prudentes".



"Yo tengo confianza en que podamos encontrar un acuerdo en tanto y en cuanto los acreedores entiendan que no vamos a hipotecar el futuro de Argentina", remarcó.



En ese marco, agregó: "Yo siempre digo lo mismo, yo no tengo ningún interés en decir que resolviste el problema para tu gobierno y le dejaste el problema al que viene. Yo quiero que esto no sea más un problema para los argentinos, que la deuda no sea un condicionante para el desarrollo de los argentinos".



En ese sentido, contó que les explicó ese tema al grupo de empresarios que recibió el martes en la residencia de Olivos.



"Lo que ocurre también -apuntó el Presidente-, como siempre pasa en una negociación, es que hay posiciones más tercas, más duras, más firmes, y algunos acreedores que hacen más difícil la negociación, pero es una negociación".



En ese sentido, reafirmó que el Gobierno "va a seguir negociando", y señaló que se ha "escuchando la contrapropuesta de los acreedores y estamos trabajando con el ministro (de Economía, Martín Guzmán), para ver de qué manera podemos acercarnos a la propuesta de ellos sin que esto signifique poner en riesgo el presente y el futuro argentino".



"Argentina tiene hoy muchas más necesidades que cuando empezamos esta discusión, porque esta discusión la empezamos antes de que el coronavirus se desatara", concluyó el mandatario.



Cronista.com.