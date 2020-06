Día de la apicultura entrerriana: La actividad sostiene a 10.000 familias

Entre Ríos es la segunda provincia productora en el país en relación a cantidad de colmenas en producción, con unas 747.460 y 2.483 productores apícolas registrados, según el Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa).



La provincia posee todo su territorio apto para la producción de miel y otros productos de la colmena como cera, polen, jalea real y propóleos.



Esta cadena de valor sostiene económicamente a casi 10.000 familias, entre productores y otros actores vinculados a la comercialización de productos e insumos relacionados.



Si bien este año, ante la situación por el Covid-19 no se pudieron realizar actividades, se difundió información sobre la miel en medios masivos de comunicación y redes sociales.



El secretario de Agricultura y Ganadería provincial, Lucio Amavet, dijo que a pesar del aislamiento "se tomaron todos los recaudos necesarios para llevar adelante la actividad".



A mediados de marzo, cuando el Gobierno nacional decretó la cuarentena, el sector "estaba en plena etapa de cosecha, por lo que se adoptaron rápidamente medidas de prevención, con una ágil gestión en la tramitación de permisos de circulación", apuntó.



Por su parte, el coordinador de Apicultura entrerriano, Facundo Rey, destacó que la campaña apícola 2019/2020 fue "buena, con rendimiento promedio de las colmenas superiores a los 30 o 35 kilos".



En 2018, las exportaciones apícolas entrerrianas ascendieron a US$ 14.454.482,89 con Estados Unidos, Alemania, Japón, Bélgica, Italia, España, Francia, Suiza, Arabia Saudita y Reino Unido como principales destinos.



En tanto, en 2019 ascendieron a US$ 12.096.534,68, sumando a Indonesia como uno de los principales destinos.