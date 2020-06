Restricciones para acceso a dólares: Habrá nuevo procedimiento para importación

El Banco Central (BCRA) acordó una agenda de trabajo con la Unión Industrial Argentina (UIA) para "superar los inconvenientes" para la importación de insumos para la producción surgidos de la Comunicación A 7030 que dispuso nuevas condiciones de acceso al mercado único y libre de cambio.



En esa línea, el BCRA aseguró que establecerá un "procedimiento estandarizado" para habilitar los pedidos de autorización de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a las empresas que deban importar insumos y estén alcanzados por la norma.



"Las autoridades de la central industrial expresaron la comprensión de normalizar el acceso al mercado y plantearon la necesidad de evitar demoras en el tratamiento de los pedidos de acceso a las divisas", señaló el Central en un comunicado.



Asimismo, se indicó que "como parte de la conversación, el BCRA considerará los pedidos de las empresas que desarmen sus posiciones en operaciones de CCL o MEP o mantengan posiciones en divisas en el exterior como parte de su operación comercial habitual".



Por su parte, la UIA calificó el encuentro como "una fructífera reunión de trabajo" y manifestó que sus equipos técnicos continuarán trabajando de manera conjunta con los del BCRA sobre los ejes que se trataron en la reunión, de modo de alcanzar soluciones.



"Fue una reunión con muy buen diálogo", confiaron a Télam fuentes que participaron de la reunión virtual, que se extendió por más de una hora y que contó con la asistencia del presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y del secretario de Industria, Ariel Schale, entre otros dirigentes industriales y autoridades de BCRA y del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Según confiaron las fuentes, el objetivo del Central es avanzar en un mecanismo para "adaptar la norma" a los casos de, fundamentalmente, empresas que son fuertemente dependientes en su ciclo productivo de productos importados.



Este mecanismo, en principio, tendría un rol protagónico de los bancos, que serían los encargado de recibir los reclamos de las empresas que necesitan acceder al mercado para luego transmitírselos al Banco Central, que analizará cada caso en particular.



El objetivo es que el nuevo protocolo esté definido entre mañana y el lunes de modo de "terminar de pulir la mecánica y disipar las dudas" para que no se resienta en absoluto el mecanismo de acceso a las importaciones.



Otra entidad empresaria, a Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), también manifestó esta tarde su "preocupación" al cuestionar los criterios de aprobación de compra de divisas.



"No están definidos en la normativa, como tampoco los plazos máximos en los cuales el BCRA debería expedirse, lo que podría condicionar, en la práctica, el acceso directo a dicho mercado para quienes deban realizar pagos al exterior", aseguró la CAC en un comunicado.



"Más del 80% las importaciones son esenciales para la industria (menos del 15% de las importaciones son bienes finales) por lo que el eventual entorpecimiento de la operatoria de comercio exterior por las dificultades del acceso al MULC dificultará la tan necesaria recuperación económica", sentenció la entidad empresaria.



La circular A 7030, emitida el jueves pasado por el BCRA, establece que solo podrán comprar dólares en el segmento mayorista aquellas empresas que tengan "activos externos líquidos disponibles", entendidos como efectivo o depósitos a la vista en entidades financieras del exterior así como otras inversiones que les den disponibilidad inmediata de moneda extranjera.



Asimismo, la norma establece un período de 90 días previos y posteriores de inhabilitación para la compra venta de dólares a través del mercado bursátil -Contado Con Liquidación y Dólar MEP- para aquellas empresas que adquieran divisas en el mercado oficial.