Economía

Por el freno de la distribución

Jueves 4 de Junio de 2020

Video de dolorosa decisión: Cervecería tuvo que descartar cientos de barriles

Desde la empresa santafesina explicaron que al no estar pasteurizados, no pueden estar más de 30 días sin ser consumidos. Estaban destinados a bares, restaurantes y venta particular para consumo en reuniones sociales.