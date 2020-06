Dólar CCL y MEP subieron $1,52, mientras que el blué bajó $1 a $123

En medio de las nuevas restricciones cambiarias, los tipos de cambio implícitos cerraron al alza este miércoles, en una jornada en la que el Banco Central volvió a intervenir en la plaza de contado (terminó con saldo vendedor luego de 3 jornadas con compras), y en el mercado futuros, donde volvió a crecer el volumen operado.



En el ámbito bursátil, donde se aguardan novedades sobre la reestructuración de la deuda soberana, el dólar CCL-que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país- subió 66 centavos, o 0,6%, a $114,71, por lo que la brecha con la cotización oficial mayorista se ubicó en el 66,7%.



Con una inflación esperada a 12 meses del 70% anual, y tasas de financiamiento debajo del 30% anual, no hay duda que hay que tomar deuda y no pagar de contado.



Con más ímpetu, el dólar MEP o Bolsa-misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- ascendió $1,52, o 1,4%, a $107,91, lo cual dejó un spread del 56,8% frente a la divisa que opera en el MULC.



En el mercado, se mantienen las preocupaciones por la fuerte emisión monetaria aún cuando el BCRA continúa promoviendo una mayor esterilización a través de las licitaciones de Leliq, de los días martes y jueves, comentan los operadores en las mesas. Dólar blue En el segmento paralelo, por su parte, el dólar blue cayó $1 a $123, lo que representa su menor valor en casi un mes, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro. Así, la brecha con el dólar mayorista perforó el 80% hasta el 78,5%, el nivel más bajo desde el 30 de abril pasado.



El billete paralelo sufrió el martes el mayor retroceso diario en dos semanas, al retroceder hasta los $4. En otras palabras, en tan solo una rueda perdió más de la mitad de lo que había subido en todo mayo (+$7). Dólar oficial El Banco Central cortó una racha de tres jornadas con saldo comprador, ya que debió a hacer frente a una merma de la oferta privada. La autoridad monetaria cerró la jornada con un balance negativo de u$s30 millones, luego de alzarse entre viernes y martes con más de u$s460 millones, tras poner en marcha una nueva batería de controles en el mercado cambiario.



"Una leve disminución en el flujo de ingresos privados justificó una reversión del saldo neto de la intervención del Banco Central, interrumpiendo un pequeño ciclo virtuoso inaugurado a partir de la implementación de mayores restricciones cambiarias¨, comentaron desde PR Corredores de Cambio.



En este contexto, la cotización mayorista subió 10 centavos a $68,81 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con un volumen operado u$s199 millones, casi 10% menos con relación a la jornada previa.



Los precios no se movieron del punto de referencia establecido por la entidad que conduce Miguel Pesce, en una rueda en la que la actividad oficial alternó ventas y compras.



En el segmento minorista, sin embargo, el dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- bajó por segunda vez en la semana, al ceder 13 centavos a $92,18, en bancos y entidades financieras de la city porteña.



Es porque la cotización promedio del billete minorista en los bancos (sin el impuesto) disminuyó 10 centavos a $70,91, según promedio de Ámbito. Por su parte, el dólar en el Banco Nación cerró sin cambios a $70,50, mientras que en el canal electrónico se mantuvo a $70,45.



Vale recordar que, desde el lunes psaado, los ahorristas que quieran adquirir los u$s200 mensuales permitidos por el Banco Central en bancos deberán presentar una declaración jurada en la que dejarán constancia de no haber operado en contado con liquidación o MEP en los últimos noventa días previos o posteriores.



Asimismo, los bancos están obligados a ofrecer una tasa mínima del 30% en las colocaciones a plazo fijo, de acuerdo con lo ordenado por el Banco Central.



Por otra parte, la autoridad monetaria amplió, por medio de la Comunicación "A" 7029, la posibilidad a los productores agropecuarios de efectuar plazos fijos ligados a la evolución de la cotización del dólar.



También se dispuso que las empresas que tengan dólares fuera del país, deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior.



A su vez, extendió a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para realizar operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas, para las empresas que requieran acceder al mercado oficial de cambio. Esta opción se suma a las ya existentes atadas a los precios de cereales y oleaginosas. Dólar futuro En el mercado de futuros del ROFEX, el volumen operado saltó un 60% hasta los u$s437 millones, y los plazos mostraron comportamientos mixtos, sin grandes variaciones, ante la intervención del Banco Central. Junio se operó a una tasa de 33,4% y julio a 34,75% TNA.



El precio para fin de año cerró a $89,25 (51,39% TNA). A su vez, las posiciones abiertas subieron a u$s3.445 millones, detallaron desde ABC Mercado de Cambios.



La estrategia de intervención del BCRA se completó con intensa actividad en los distintos segmentos de los mercados de futuros, "siempre con la intención de proporcionar cobertura para disminuir la presión sobre el contado¨, remarcó un operador. Dólar en el mundo En medio del optimismo de que lo peor de la recesión económica derivada de la propagación mundial del coronavirus ya pasó, el dólar estadounidense tocó este miércoles a su nivel más bajo en 11 semanas frente a una cesta de otras monedas.



La mejora del apetito por el riesgo ha reducido la demanda de dólares, que se benefician de la compra por seguridad cuando los mercados son volátiles y los inversores se muestran reacios a asumir riesgos.



"Creemos que el amplio retroceso del dólar presenta una atractiva oportunidad de compra, pero reconocemos que todavía puede haber espacio para más debilidad en el corto plazo", dijeron analistas de Wells Fargo en un informe el miércoles.



El índice del dólar frente a una cesta de divisas principales caía un 0,22% a 97,37, después de haber bajado antes a 97,28, el menor nivel desde el 12 de marzo.



Datos de Estados Unidos el miércoles mostraron que las nóminas privadas cayeron menos de lo esperado en mayo, lo que sugiere que los despidos se están reduciendo a medida que los negocios reabren, aunque la recuperación general de la economía de la pandemia COVID-19 será lenta.



La actividad de la industria de servicios de Estados Unidos también alcanzó su punto más bajo en 11 años en mayo y las empresas no parecían tener prisa por volver a contratar a los trabajadores cuando vuelvan a abrir.



El dólar ganaba 0,03% a 108,69 yenes, después de haber llegado antes a 108,84 yenes, un máximo desde el 9 de abril.



El euro subió un 0,40% a 1,1214 dólares, después de llegar a 1,1231 dólares, lo más alto desde el 16 de marzo.



Los inversores se centran en si el Banco Central Europeo aumentará el tamaño de su Programa de Compras de Emergencia para Pandemias (PEPP) de 750.000 millones de euros (669.000 millones de dólares) cuando se reúna el jueves. Reservas brutas del Banco Central Las reservas internacionales del BCRA subieron el martes u$s52 millones y finalizaron en los u$s42.661 millones. De esta manera, las arcas de la autoridad monetaria crecieron u$s212 millones desde el viernes pasado tras acumular en mayo una pérdida de u$s980 millones.