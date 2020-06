Banco Central volvió a comprar dólares y sumó casi 450 millones desde el viernes

En su pelea diaria por frenar el vuelco de los ahorristas al dólar, el Banco Central volvió comprar divisas el martes y ya suma casi 450 millones de dólares en tres días.



El viernes fue el primer día de lo que -confían en la autoridad monetaria- puede ser un cambio de tendencia.



En esa jornada volvió a tener posición compradora, por un total de u$s 280 millones.



Este lunes pasó lo mismo, pero en menor medida: US$ 63 millones.



Mientras que este martes se engrosaron las reservas por alrededor de US$ 100 millones, indicaron a NA fuentes de la autoridad monetaria.



Además, se dio un fenómeno que ninguna fuente oficial reconoce como importante, pero siguen con lupa a diario: bajó el dólar blue, de $ 128 a $ 124.



Sigue alto, con una brecha del 80% con el oficial, pero puede ser una buena señal, en el sentido que $ 130 sea un techo y no un piso.



El lunes las reservas de la entidad que conduce Miguel Angel Pesce habían terminado en US$ 42.609 millones.



De ese total, se calcula que menos de 10.000 millones son "líquidas" o "netas", es decir, dólares billete.



Por ello, sumar US$ 450 millones en tres días es una señal alentadora, coinciden las fuentes consultadas.



"Parece que se convencieron de que no vamos a devaluar, y empezaron a vender dólares", apuntó una fuente del Banco Central el viernes.



Parecía un optimismo temprano, aunque ahora, dos ruedas después, la hipótesis suena más fuerte.